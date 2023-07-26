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Вибухи у Криму: опубліковано супутникові фото наслідків атаки по аеродрому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вибухи у Криму: опубліковано супутникові фото наслідків атаки по аеродрому
Наслідки вибуху на аеродромі у селищі Веселе в окупованому Криму
фото: Радіо Свобода

Журналісти показали наслідки вибухів на аеродромі в селищі Веселе під Джанкоєм

Радіо Свобода показала, який вигляд мають наслідки вибухів на аеродромі в селищі Веселе під Джанкоєм в окупованому Криму, які сталися 24 липня. Супутникові знімки опублікував проєкт Крим.Реалії.

На них видно сліди пожежі на аеродромі, який вже не функціонує.

Наслідки вибухів на аеродромі в селищі Веселе під Джанкоєм
Наслідки вибухів на аеродромі в селищі Веселе під Джанкоєм
фото: Радіо Свобода

Проте, як з’ясували OSINT-аналітики (розвідка на основі відкритих джерел – «Главком»), ще в листопаді 2022 року окупанти активізувалися розпочали там будівельні роботи. Як пише видання, до Веселого могли завозити, зокрема, боєприпаси для засобів ППО далекого чи середнього радіуса дії.

Аеродром в селищі Веселе під Джанкоєм до вибухів
Аеродром в селищі Веселе під Джанкоєм до вибухів
фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, 24 липня російські окупанти заявили про влучання в склад з боєприпасами у Джанкойському районі. Також повідомляли про вибухи з боку Веселого, де розташований аеродром. Гауляйтери казали про атаку дронів, 11 з яких, нібито змогли «нейтралізували».

Раніше Збройні сили України здійснили спробу атаки по кораблю Чорноморського флоту в районі Севастополя.

До слова, за останні кілька днів Збройні сили України знищили три великі склади російської армії в тимчасово окупованому Криму.

Теги: Крим вибух аеродром

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