Вибухи у Криму: опубліковано супутникові фото наслідків атаки по аеродрому

Наслідки вибуху на аеродромі у селищі Веселе в окупованому Криму

Журналісти показали наслідки вибухів на аеродромі в селищі Веселе під Джанкоєм

Радіо Свобода показала, який вигляд мають наслідки вибухів на аеродромі в селищі Веселе під Джанкоєм в окупованому Криму, які сталися 24 липня. Супутникові знімки опублікував проєкт Крим.Реалії.

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На них видно сліди пожежі на аеродромі, який вже не функціонує.

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Наслідки вибухів на аеродромі в селищі Веселе під Джанкоєм фото: Радіо Свобода

Проте, як з’ясували OSINT-аналітики (розвідка на основі відкритих джерел – «Главком»), ще в листопаді 2022 року окупанти активізувалися розпочали там будівельні роботи. Як пише видання, до Веселого могли завозити, зокрема, боєприпаси для засобів ППО далекого чи середнього радіуса дії.

Аеродром в селищі Веселе під Джанкоєм до вибухів фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, 24 липня російські окупанти заявили про влучання в склад з боєприпасами у Джанкойському районі. Також повідомляли про вибухи з боку Веселого, де розташований аеродром. Гауляйтери казали про атаку дронів, 11 з яких, нібито змогли «нейтралізували».

Раніше Збройні сили України здійснили спробу атаки по кораблю Чорноморського флоту в районі Севастополя.

До слова, за останні кілька днів Збройні сили України знищили три великі склади російської армії в тимчасово окупованому Криму.