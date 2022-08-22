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Нічний обстріл Нікополя: у місті страшні руйнування (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний обстріл Нікополя: у місті страшні руйнування (фото)
У Нікополі два будинки зруйновані, майже 50 – понівечені
фото: Валентин Резніченко/Facebook

У результаті обстрілу зазнали поранень четверо мешканців Нікополя

Вночі 22 серпня російська загарбницька армія нанесла удари по Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Нікополь обстріляли з «Градів» та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. Попередньо, поранені четверо літніх нікопольчан. Двоє з них ушпиталені», – розповів він.

У місті два будинки зруйновані, майже 50 – понівечені. Ворожі снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося п’ять пожеж. Полум’я вогнеборці вже приборкали.

Також у Нікополі виведена з ладу лінія електропередач. Близько 2 тис. людей без світла. Електрики уже працюють.

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У Криворізькому районі ворог з «Ураганів» обстріляв Зеленодольську громаду. Минулося без руйнувань та постраждалих.

По Синельниківському району росіяни поцілили ракетами. Зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з’ясовується.

Нагадаємо, у Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.

Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.

 

Теги: обстріл окупанти росія війна Дніпропетровщина

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