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Нічний терор окупантів: в Одеській області працює ППО

Юрій Лящук
glavcom.ua
Нічний терор окупантів: в Одеській області працює ППО
В області оголошена повітряна тривога
фото ілюстративне

Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста

В Одеській області працює ППО після оголошення повітряної тривоги. Про це у Telegram інформує Одеська міська рада.

«Повітряна тривога триває. Працює ППО», – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що станом на 00:38 в Україні оголошена повітряна тривога у багатьох областях.

Нічний терор окупантів: в Одеській області працює ППО фото 1

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів. 

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.

Читайте також: Удар по Каховській ГЕС. Ймовірність і наслідки
Теги: війна Одещина росія обстріл

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