Нічний терор окупантів: в Одеській області працює ППО

Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста

В Одеській області працює ППО після оголошення повітряної тривоги. Про це у Telegram інформує Одеська міська рада.

«Повітряна тривога триває. Працює ППО», – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що станом на 00:38 в Україні оголошена повітряна тривога у багатьох областях.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.