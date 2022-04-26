Італійський уряд може націоналізувати нафтопереробний завод «Лукойла» – Reuters

Розташований на Сицилії завод переробляє майже чверть необхідної Італії нафти

Італійський уряд розглядає можливість тимчасово націоналізувати нафтопереробний завод ISAB, що належить російському «Лукойлу». На такий крок Італіє піде у випадку запровадження ембарго на нафту з РФ. Про це повідомляє Reuters.

Анонімне джерело агентства стверджує, що міністр промисловості Джанкарло Джорджетті запропонує Кабінету міністрів розглянути можливість націоналізації ISAB. Завод після вторгнення РФ до України майже весь об'єм сирої нафти купував у «Лукойла».

«Оскільки ми не маємо кредитів на міжнародному рівні, то не можемо купувати нафту деінде», – розповів заступник гендиректора ISAB.

НПЗ формально належить швейцарській компанії Litasco. Та, однак, контролюється «Лукойлом». Через цей зв'язок ISAB не має змоги брати кредити на Заході.

Розташований на Сицилії завод переробляє майже чверть необхідної Італії нафти. Потенційне закриття ISAB, на якому працюють орієнтовно 1000 людей, значно погіршить економічне становище регіону.

Наразі на заводі стабільно виплачують зарплати. Проте, за даними профспілки, заборона на імпорт російської нафти призведе до проблем. На думку уряду, націоналізація НПЗ дозволить врятувати робочі місця.

Як раніше повідомлялося, російський нафтовий магнат Вагіт Алекперов йде з посади президента компанії «Лукойл»і має намір скласти повноваження члена ради директорів.

«Лукойл» є другою за величиною нафтовою компанією в РФ. Нагадаємо, найбільша в Росії приватна нафтова компанія «Лукойл» виступила за якнайшвидше припинення збройного конфлікту, який Росія розв'язала в Україні. Це випливає зі звернення Ради директорів до акціонерів, співробітників і клієнтів компанії.