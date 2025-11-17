Головна Країна Події в Україні
78 бланків на день: нотаріус зі Львівщини встановив абсолютний рекорд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
78 бланків на день: нотаріус зі Львівщини встановив абсолютний рекорд
Найбільша концентрація нотаріусів у столиці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За рік фахівець використав 24 606 нотаріальних бланків

На цей час реєстр нотаріусів налічує 5 823 чинних нотаріусів. Від початку повномасштабної війни фахівців у нотаріаті поменшало на 11%. Водночас 63 чинні нотаріуси працюють вже понад 29 років – з 1996 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Найбільша концентрація нотаріусів традиційно у столиці – 1 282, тобто кожен п’ятий український нотаріус працює у Києві. Наслідують Дніпропетровщина та Львівщина – по 447 і 446 відповідно, а також Одещина (415) і Харківщина (399).

Динаміка реєстру нотаріусів
Динаміка реєстру нотаріусів
фото: «Опендатабот»

У професії зі значним відривом переважають жінки: 82%. Водночас роботи більше у чоловіків: 702 нотаріальні бланки на рік у жінок проти 992 у чоловіків. У середньому, один нотаріус використовує понад 60 бланків на місяць.

Найбільше навантажені фахівці у Черкаській області, на роботу одного нотаріуса на рік йде 1 287 бланків. Високі показники також у Житомирській та Хмельницькій областях – по 1 054, у Вінницькій – 1 043 та Івано-Франківській – 959. Абсолютний рекорд цього року належить нотаріусу зі Львівщини, який використав 24 606 бланків цьогоріч – тобто близько 78 бланків на день, якщо працювати без вихідних. Це рекорд по всій країні.

Географія нотаріусів
Географія нотаріусів
фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, в Україні розпочалося тестування системи «е-Нотаріат». Починаючи з 3 вересня всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою. Перші послуги для громадян у «Дії» будуть доступні у 2026 році.

