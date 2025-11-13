Найдовший в історії США шатдаун закінчився: Палата представників схвалила фінансування уряду

Цей шатдаун став найтривалішим в історії США, перевершивши попередній рекорд

Після 43 днів найтривалішого урядового шатдауну в історії США, Палата представників і Сенат одноголосно проголосували за законопроєкт, що дозволяє відновити роботу федерального уряду. Законопроєкт тепер чекає на підпис президента Дональда Трампа, що офіційно покладе край шатдауну. Про це повідомляють західні ЗМІ, пише «Главком».

Голосування в Палаті представників завершилося з результатом 222 «за» і 209 «проти» , що означає, що законопроєкт має підтримку як серед республіканців, так і частини демократів. Законопроєкт включає короткострокове фінансування уряду та пропонує рішення для ключових агентств до кінця 2026 фінансового року. Це дозволить уникнути майбутніх політичних суперечок щодо фінансування.

«Ці заходи націлені на захист важливих програм та забезпечення стабільності урядових установ», – зазначили представники Конгресу. Вони також підкреслили, що прийняті рішення сприяють посиленню економічної безпеки США та забезпечують фінансування таких критично важливих сфер, як охорона здоров'я та національна безпека.

Президент Трамп підтвердив, що підпише законопроєкт в Овальному кабінеті. Планувалося, що підписання відбудеться в приватному порядку, але згодом було вирішено організувати публічну подію із залученням ЗМІ, що стане символічним завершенням цього політичного протистояння.

Нагадаємо, часткове призупинення роботи федерального уряду США почалося опівночі 1 жовтня (07:00 за київським часом) у зв'язку з відсутністю фінансування. Це сталося через те, що представники правлячої Республіканської та опозиційної Демократичної партії в Конгресі не змогли дійти згоди щодо низки статей витрат, у тому числі у сфері охорони здоров'я. Вони, як і раніше, не можуть досягти домовленостей. Демократи та республіканці звинувачують один одного у провокуванні шатдауну та його затягуванні в політичних цілях.

З 1977 року фінансування роботи федерального уряду переривалася через розбіжності між адміністрацією і Конгресом понад 20 разів. Найтриваліший період склав 35 днів – з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року (у перший президентський термін Дональда Трампа).