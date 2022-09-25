Нова атака дронами: в Одесі пролунали вибухи

Росія знову атакувала Одесу іранськими безпілотниками

Вранці 25 вересня в Одесі пролунали вибухи. За інформацією «Суспільного», у небі видно та чутно дрони.

Вибухи у місті сталися під час повітряної тривоги. Як повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко, перед вибухом місцеві чули, як Збройні сили України намагалися збити літальний апарат.

Відомо, що попередню атаку іранськими безпілотниками Росія здійснила 23 вересня. Тоді вона вдарила по місту дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею борються рятувальні служби. Також повідомлялося про загиблих.

Нагадаємо, що ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник 13 вересня. Це сталося поблизу Куп'янська Харківської області. Йдеться про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.