Деякі потяги змінюють графік руху
Графік руху змінено через прохання захисників
«Укрзалізниця» змінює графік руху деяких поїздів. Про це повідомляє пресслужба перевізника.
«Захисники України звернулись до «Укрзалізниці» із проханням забезпечити пересадкове сполучення з Донеччини до Полісся, тож ми внесли зміни в графік руху із урахуванням побажань», – йдеться в повідомленні.
Таким чином, із 2 січня 2025 року можна зручно пересідати з Краматорська та Слов’янська до Рівного, Луцька та Ковеля. Потяги курсуватимуть так:
- швидкісний поїзд Інтерсіті+ №712/711 Краматорськ – Київ прибуватиме о 21:28;
- поїзд №97/98 Київ – Ковель відправлятиметься о 21:49 (замість 21:25).
Раніше повідомлялося, що із 15 грудня почне курсувати новий регіональний поїзд №824/823, який сполучить Дніпро і Харків. Поїзд відправлятиметься з Дніпра щодня, крім середи, о 16:09 і прибуватиме до Харкова о 20:46. У зворотному напрямку рейси здійснюватимуться щоденно, крім четверга, з відправленням із Харкова о 9:42 та прибуттям до Дніпра о 14:11. В окремі дні можливі незначні зміни в часі прибуття.
Також «Укрзалізниця» представила новий графік руху на 2025 рік, який вступить у дію з 15 грудня. Зміни передбачають запуск нових рейсів, оптимізацію маршрутів та скорочення часу в дорозі для багатьох напрямків.
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