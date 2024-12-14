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Деякі потяги змінюють графік руху

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Деякі потяги змінюють графік руху
Поїзд №97/98 Київ – Ковель відправлятиметься о 21:49 замість 21:25
фото з відкритих джерел

Графік руху змінено через прохання захисників

«Укрзалізниця» змінює графік руху деяких поїздів. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

«Захисники України звернулись до «Укрзалізниці» із проханням забезпечити пересадкове сполучення з Донеччини до Полісся, тож ми внесли зміни в графік руху із урахуванням побажань», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, із 2 січня 2025 року можна зручно пересідати з Краматорська та Слов’янська до Рівного, Луцька та Ковеля. Потяги курсуватимуть так:

  • швидкісний поїзд Інтерсіті+ №712/711 Краматорськ – Київ прибуватиме о 21:28;
  • поїзд №97/98 Київ – Ковель відправлятиметься о 21:49 (замість 21:25).

Раніше повідомлялося, що із 15 грудня почне курсувати новий регіональний поїзд №824/823, який сполучить Дніпро і Харків. Поїзд відправлятиметься з Дніпра щодня, крім середи, о 16:09 і прибуватиме до Харкова о 20:46. У зворотному напрямку рейси здійснюватимуться щоденно, крім четверга, з відправленням із Харкова о 9:42 та прибуттям до Дніпра о 14:11. В окремі дні можливі незначні зміни в часі прибуття.

Також «Укрзалізниця» представила новий графік руху на 2025 рік, який вступить у дію з 15 грудня. Зміни передбачають запуск нових рейсів, оптимізацію маршрутів та скорочення часу в дорозі для багатьох напрямків.

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Теги: Укрзалізниця Донеччина потяг

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Суспільство

Деякі потяги змінюють графік руху
Деякі потяги змінюють графік руху
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