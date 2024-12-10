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Ще одна країна після США та Британії озброїлася ракетами Tomahawk

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ще одна країна після США та Британії озброїлася ракетами Tomahawk
У міноборони Австралії зазначили, що озброєння Tomahawk дозволятиме стримувати будь-яку потенційну загрозу і забезпечувати безпеку австралійців
фото з відкритих джерел

Загалом країна матиме понад 200 ракет Tomahawk

Військово-морські сили Австралії провели успішний запуск американської ракети Tomahawk, ставши третьою країною у світі, яка взяла їх на озброєння. Про це повідомляє міністерство оборони Австралії. 

«Есмінець класу «Хобарт» HMAS Brisbane успішно здійснив пуск ракети Tomahawk під час випробувань і оцінки, проведених біля західного узбережжя США», – йдеться у повідомленні. 

Таким чином, Австралія стала третьою країною у світі, разом з США та Британією, яка закупила та здійснила пуск цієї ракети. У міноборони Австралії зазначили, що озброєння Tomahawk дозволятиме стримувати будь-яку потенційну загрозу і забезпечувати безпеку австралійців.

«Посилюючи наші власні оборонні можливості та працюючи з партнерами, ми змінюємо розрахунки для будь-якого потенційного агресора так, що жодна держава ніколи не зможе зробити висновок, що вигоди від конфлікту переважають над ризиками», – наголосив міністр оборони країни Річард Марлз. 

Загалом країна матиме понад 200 ракет Tomahawk, які розгорнуть на есмінцях класу «Хобарт» і майбутніх платформах військово-морських сил, в тому числі на підводних човнах класу «Вірджинія» і, за умови проведення техніко-економічного обґрунтування, на фрегатах класу «Хантер».

Нагадаємо, Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, яких депортувала Росія. 

Також десятки австралійських танків Abrams будуть відправлені в Україну в рамках нового пакету військової допомоги від Австралії на суму 245 млн доларів. 

Міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой, який цього тижня бере участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, заявив: «Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі проти незаконного вторгнення Росії. Ці танки нададуть українським Збройним силам більшої вогневої потужності і мобільності і доповнять підтримку, яку наші партнери надають українським бронетанковим бригадам – Австралія залишається непохитною в нашій підтримці України».

До слова, Уряд Австралії вирішив надати Україні $250 млн військової підтримки. Це найбільший внесок країни з моменту повномасштабного вторгнення.

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Теги: росія міністр Австралія Міноборони держава озброєння танки

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