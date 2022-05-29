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    Події в Україні

    Новий посол США в Україні отримала візу, тепер вона зможе прибути до Києва

    Оксана Маркарова особисто вручила візу американській колезі - Новий посол США в Україні отримала візу, тепер вона зможе прибути до Києва
    Оксана Маркарова особисто вручила візу американській колезі
    фото: Оксана Маркарова/Facebook

    Посол України у США Оксана Маркарова особисто вручила візу американській колезі

    Новий посол США в Україні Бріджет Брінкс отримала українську візу. Тепер вона зможе прибути до посольства у Києві. Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

    «Велика приємність видати візу і зустрітися з колегою – новим Послом США в Україні Бріджет Брінкс. Україна завжди мала найкращих очільників американського дипломатичного представництва, які були не тільки високопрофесійними дипломатами, але й прекрасними людьми та прикладами публічного служіння. І цей раз не став виключенням!», – написала Маркарова.

    Дипломатка також зазначила, що «очікує на активну спільну роботу в визначальний час нашої боротьби за незалежність і демократію!».

    Раніше соратник Зеленського пояснив, чому Банкова влаштувала чистку послів. Президент, який є дипломатом №1 в Україні, під час війни вимагає конкретних результатів від послів. Якщо людина їх не отримала – має залишити посаду.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Кірдоду з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України y Федеративній Республіці Нігерія та Надзвичайного і Повноважного Посла України y Республіці Камерун.

    Напередодні Зеленський попередив послів України. Він заявив, що першочерговим завданням усіх українських послів є домовленості про надання нашій державі зброї.

    Нагадаємо, приховані прихильники Путіна стали частіше публічно заявляти про верховенство Росії у війні та закликати Україну змиритися з втратою території. Зокрема до подібних закликів вдався ексдержсекретар США Генрі Кіссинджер в Давосі, якого згадав в інтерв’ю «Главкому» голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

    Раніше експрезидент Віктор Янукович прикрився Кіссинджером та почав лякати українців новою «загрозою». Він оприлюднив заяву на шести аркушах, у якій порадив не сподіватися на Захід, а домовлятися з Росією не з позицій сили, а висловлюючи повагу.

    Читайте також: Олександр Мережко: Прихильники Путіна в Європі виходять з укриття


    Теги: росія окупанти США війна незалежність посол укриття Україна президент окупація Оксана Маркарова час #stoprussia
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    Новий посол США в Україні отримала візу, тепер вона зможе прибути до Києва