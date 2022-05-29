Новий посол США в Україні отримала візу, тепер вона зможе прибути до Києва

Посол України у США Оксана Маркарова особисто вручила візу американській колезі

Новий посол США в Україні Бріджет Брінкс отримала українську візу. Тепер вона зможе прибути до посольства у Києві. Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

«Велика приємність видати візу і зустрітися з колегою – новим Послом США в Україні Бріджет Брінкс. Україна завжди мала найкращих очільників американського дипломатичного представництва, які були не тільки високопрофесійними дипломатами, але й прекрасними людьми та прикладами публічного служіння. І цей раз не став виключенням!», – написала Маркарова.

Дипломатка також зазначила, що «очікує на активну спільну роботу в визначальний час нашої боротьби за незалежність і демократію!».

Раніше соратник Зеленського пояснив, чому Банкова влаштувала чистку послів. Президент, який є дипломатом №1 в Україні, під час війни вимагає конкретних результатів від послів. Якщо людина їх не отримала – має залишити посаду.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Кірдоду з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України y Федеративній Республіці Нігерія та Надзвичайного і Повноважного Посла України y Республіці Камерун.

Напередодні Зеленський попередив послів України. Він заявив, що першочерговим завданням усіх українських послів є домовленості про надання нашій державі зброї.

Нагадаємо, приховані прихильники Путіна стали частіше публічно заявляти про верховенство Росії у війні та закликати Україну змиритися з втратою території. Зокрема до подібних закликів вдався ексдержсекретар США Генрі Кіссинджер в Давосі, якого згадав в інтерв’ю «Главкому» голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Раніше експрезидент Віктор Янукович прикрився Кіссинджером та почав лякати українців новою «загрозою». Він оприлюднив заяву на шести аркушах, у якій порадив не сподіватися на Захід, а домовлятися з Росією не з позицій сили, а висловлюючи повагу.



