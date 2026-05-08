У російському Каспійську пролунали дострокові «салюти» перед парадом (відео)

Місцеві жителі повідомляють про тривогу та серію вибухів

У російському Каспійську в Дагестані ввечері 8 травня пролунали вибухи. За даними моніторингових ресурсів, у районі місцевого порту працювала система протиповітряної оборони, пише «Главком».

Місцеві джерела повідомляють про тривогу в місті та появу безпілотників у небі. Після цього мешканці почали писати про звуки вибухів і роботу ППО.

За попередньою інформацією, атака могла бути спрямована на район порту Каспійська.

У соцмережах тим часом зазначають, що в Каспійську «не стали чекати 9 травня» і вже почалися «святкові салюти».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про проведення параду 9 травня в російській столиці Москві.