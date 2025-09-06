ОАЕ передали звинуваченого у держзраді нардепа Христенка СБУ за дорученням Зеленського – «Дзеркало тижня»

За депутатом їздив заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад

Об’єднані Арабські Емірати не екстрадували народного депутата Федора Христенка, а просто передали Службі безпеки України. Як інформує «Главком», про це пише видання «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, передання Христенка стало можливим за політичною домовленістю на найвищому рівні. Видання зазначає, що над цим за дорученням президента Володимира Зеленського працював секретар РНБО Рустем Умєров.

Далі за депутатом їздив заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад. Зрештою, Христенко вирішив «добровільно» повернутися до України, стверджує «Дзеркало тижня».

Нагадаємо, Служба безпеки та Офіс генерального прокурора 6 вересня повідомили, що в Україні затримали та відправили під варту народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ, якого підозрюють у державній зраді.

Хоча відомства не називали імені фігуранта, джерело «Главкома» у правоохоронних органах підтвердило, що йдеться про Федора Христенка. За даними слідства, російська ФСБ завербувала його до початку повномасштабного вторгнення РФ – і він активно виконував завдання російської спецслужби.

Раніше в СБУ йому закидали тісний зв’язок з Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), якого його називають резидентом ФСБ та «смотрящим» від російської спецслужби за самопроголошеною «ДНР». А ще правоохоронці називали Христенка «зв’язковим» колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), якого підірвали в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

Крім того, в СБУ розповідали, що Христенко відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.