Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ОАЕ передали звинуваченого у держзраді нардепа Христенка СБУ за дорученням Зеленського – «Дзеркало тижня»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
ОАЕ передали звинуваченого у держзраді нардепа Христенка СБУ за дорученням Зеленського – «Дзеркало тижня»
Передання Христенка нібито стало можливим за політичною домовленістю на найвищому рівні
фото з відкритих джерел

За депутатом їздив заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад

Об’єднані Арабські Емірати не екстрадували народного депутата Федора Христенка, а просто передали Службі безпеки України. Як інформує «Главком», про це пише видання «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, передання Христенка стало можливим за політичною домовленістю на найвищому рівні. Видання зазначає, що над цим за дорученням президента Володимира Зеленського працював секретар РНБО Рустем Умєров.

Далі за депутатом їздив заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад. Зрештою, Христенко вирішив «добровільно» повернутися до України, стверджує «Дзеркало тижня».

Нагадаємо, Служба безпеки та Офіс генерального прокурора 6 вересня повідомили, що в Україні затримали та відправили під варту народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ, якого підозрюють у державній зраді.

Хоча відомства не називали імені фігуранта, джерело «Главкома» у правоохоронних органах підтвердило, що йдеться про Федора Христенка. За даними слідства, російська ФСБ завербувала його до початку повномасштабного вторгнення РФ – і він активно виконував завдання російської спецслужби.

Раніше в СБУ йому закидали тісний зв’язок з Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), якого його називають резидентом ФСБ та «смотрящим» від російської спецслужби за самопроголошеною «ДНР». А ще правоохоронці називали Христенка «зв’язковим» колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), якого підірвали в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

Крім того, в СБУ розповідали, що Христенко відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

 

 

 

Читайте також:

Теги: Рустем Умєров депутат державна зрада ОАЕ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Христенко після затримання був доставлений до Печерського районного суду міста Києва
Затримано народного депутата від ОПЗЖ: його підозрюють у держзраді
Сьогодні, 15:52
Київщина: від Дубінського до Мотовиловця. Як працювали мажоритарники регіону шість років
Київщина: від Дубінського до Мотовиловця. Як працювали мажоритарники регіону шість років
4 вересня, 09:39
Церемонія прощання з Андрієм Парубієм у Львові
«Спочивай з миром, божевільний спікере!». Україна попрощалася з Андрієм Парубієм репортаж
2 вересня, 23:00
В Україні на ФОПах працюють майже всі ресторани
Гетманцев пояснив, як зрозуміти, що ресторан ухиляється від сплати податків
26 серпня, 12:53
За словами нардепки, парламентарі намагаються «позбутися білих ворон»
Безугла подає до суду через рішення регламентного комітету Ради
20 серпня, 19:31
Звільнили для обміну у росію ексзаступника голови МВС Криму|
Під час обміну в Росію виїхав колишній поліціянт із Криму, якого обвинувачують у державній зраді
16 серпня, 15:57
Куму Путіна оголошено про підозру по кількох пунктах
Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру. В чому звинувачується кум Путіна
14 серпня, 14:56
Глава МЗС Британії відзвітував про переговори з Єрмаком, Умєровим та Венсом
Глава МЗС Британії відзвітував про переговори з Єрмаком, Умєровим та Венсом
9 серпня, 22:52
За повідомленням ЗМІ, Трамп та Путін можуть зустрітись вже наступного тижня
Стало відоме можливе місце для зустрічі Путіна та Трампа
8 серпня, 00:57

Події в Україні

Розвідка пояснила, для чого Путін імітує переговори про закінчення війни в Україні
Розвідка пояснила, для чого Путін імітує переговори про закінчення війни в Україні
На Івано-Франківщині перекинулася фура, дорогу засипало яблуками
На Івано-Франківщині перекинулася фура, дорогу засипало яблуками
Львівʼянин забув колиску з немовлям на даху автомобіля і поїхав
Львівʼянин забув колиску з немовлям на даху автомобіля і поїхав
Скільки країн готові гарантувати Україні безпеку: Зеленський назвав цифру
Скільки країн готові гарантувати Україні безпеку: Зеленський назвав цифру
ОАЕ передали звинуваченого у держзраді нардепа Христенка СБУ за дорученням Зеленського – «Дзеркало тижня»
ОАЕ передали звинуваченого у держзраді нардепа Христенка СБУ за дорученням Зеленського – «Дзеркало тижня»
Бодікамери для ТЦК: Міноборони озвучило важливі деталі
Бодікамери для ТЦК: Міноборони озвучило важливі деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2025
7852
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
3475
Нацбанк оштрафував фінустанову власника «Сільпо» на 16 млн грн
2097
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
1982
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua