Під час обміну в Росію виїхав колишній поліціянт із Криму, якого обвинувачують у державній зраді

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Під час обміну в Росію виїхав колишній поліціянт із Криму, якого обвинувачують у державній зраді
Звільнили для обміну у росію ексзаступника голови МВС Криму|
фото з відкритих джерел

Микола Федорян написав заяву на проєкт «Хочу к своим» із проханням обміняти його

Колишнього міліцейського чиновника з Криму, якого обвинувачують у державній зраді, обміняли на полонених українців. Як інформує «Главком», про це стало відомо з російських ЗМІ. Ще в 2021 році Микола Федорян заявляв, що хоче, щоб його обміняли на українських заручників Кремля. Під час обміну цивільними і військовими 14 серпня, ймовірно, його обміняли і передали російським спецслужбам.

Як пише Zaxid.net, Миколу Федоряна затримали у листопаді 2020 року на адмінмежі з окупованим Кримом при спробі виїхати з України. Його підозрювали у «допомозі російським правоохоронцям при проведенні обшуків і затримань громадян у кримських «справах Хізб ут -Тахрір». В 2021 році міліцейському правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді.

Під час розгляду справи в Голосіївському районному суді Києва Микола Федорян не раз заявляв, що він не вважає себе винним і позитивно ставиться до свого обміну на українських заручників.

«Я позитивно ставлюся до можливості обміну, у мене сім'я там. Мені прикро, я не потрапив на похорон матері. Я приїхав на материкову Україну виключно через батьків, тому що у мами відмовили ноги – у неї третій інсульт був. Я все, що міг, зробив, мене затримали на зворотному шляху. У лютому (2021 року) вона померла, її поховали, мене там не було», – розповідав у коментарі проєкту «Крим.Реалії» Микола Федорян у травні 2021 року.

Голосіївський районний суд Києва 18 жовтня 2024 року визнав винним міліціонера в державній зраді і призначив йому 12 років позбавленні волі. Захисник Миколи Федоряна подавав апеляційну, а потім і касаційну скарги. Верховний суд України 17 червня 2025 року постановив касаційну скаргу захисника задовольнити частково, а саме – скасувати ухвалу Київського апеляційного суду від 6 лютого 2025 року і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Щодо Микола Федоряна застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.

Однак міліціонер ще 25 листопада 2024 року, а саме місяць після того, як йому оголосили перший вирок, написав заяву на проєкт «Хочу к своим» із проханням обміняти його і перевезти на тимчасово окуповані території Російською Федорацією.

Додамо, що до окупації Федорян працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим – начальником міліції громадської безпеки, а пізніше перейшов на роботу в «Чорноморнафтогаз», залишившись там працювати після подій 2014 року.

Нагадаємо, 14 серпня відбувся 67-й обмін полоненими. З російської неволі визволено 33 військових та 51 цивільного українця, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до великої війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

«Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів – він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році», – йдеться у повідомленні.

До слова, з російського полону вдалося звільнити цивільного заручника Богдана Ковальчука. Окупанти викрали його ще у 2016 році, коли хлопцю було лише 17 років. Про це у коментарі hromadske розповіла бабуся Ковальчука Тетяна Гоц, передає «Главком».

Тетяна Гоц розповіла, що онук уже телефонував до неї та сказав: «Бабусю, я їду додому». Наразі вона збирається їхати до Києва, де буде зустрічати Богдана Ковальчука.

Теги: Крим вирок державна зрада обмін

