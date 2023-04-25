ЗСУ розповіли про нову підступну тактику росіян

Окупанти намагаються виявити систему української протиповітряної оборони

На Донбасі російські загарбники змінили тактику застосування своєї авіації та дронів-камікадзе. Зараз вони намагаються виявити систему української протиповітряної оборони і нанести удар по ній. Про це повідомив начальник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі інформаційного телемарафону.

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Тому для цієї мети ворог став більше застосовувати літаків.

«Ворог також застосовує дещо іншу тактику, а не ту, коли підлітав один літак, максимум два, і вони летіли окремо. За вчорашній день це була командна робота, коли працювало два літака, виманювали наші сили ППО, а третій літак наносив ураження», – сказав Дмитрашківський.

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Нагадаємо, триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.