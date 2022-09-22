Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 22 вересня

Вночі Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо – зенітно-ракетними системи С-30

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Чернігівщині, та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Запорізька область

Сьогодні зранку було три «прильоти» в Запоріжжя. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Сумщина

Протягом дня вчора росіяни обстрілювали три прикордонні громади – Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську. Усього зафіксували 38 «приходів» та три кулеметні черги.

Вчора ввечері по околиці села Атинське ворог вів мінометний обстріл (15 «приходів»). Від розривів снарядів загорівся склад Атинського психоневрологічного інтернату та поруч пошкоджено будівлі.

Середино-Будська громада: із артилерії російські армійці обстріляли околиці Середино-Буди (13 «приходів»). Пошкоджена підстанція та електромережа. На щастя, у всіх випадках люди не постраждали.

Дніпропетровщина

Ворог знову атакував Нікопольський та Криворізький райони. У Нікополі загинула одна людина. У місті пошкоджені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газогони, лінії електропередач, дві лікарні, школа, футбольне поле, кілька адмінбудівель, кілька магазинів, ринок, стели на алеї пам’яті.

У Кривому Розу на ранок горіла двоповерхова будівля. Полум’я уже загасили. Ніхто не постраждав.

Харківщина

Вчора ввечері окупанти з РСЗВ обстріляли Київський район Харкова, зруйновано сім гаражів на території гаражного кооперативу. Сталася пожежа. Постраждалих немає.

На території області від ворожих обстрілів страждали Чугуївський, Ізюмський, Куп'янський та Харківський райони. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди. В Чугуївському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено верхній шлюз Печенізької дамби. Ситуація на об'єкті під контролем, загрози прориву дамби немає.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі поранені п'ятеро людей, в тому числі 13-річний хлопчик. Його стан медики оцінюють як важкий. В Харківському районі одну людину поранено.

Неподалік с. Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт двоє людей підірвалися на міні, один з них загинув, один отримав поранення.

Луганщина

За минулу добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.

Авіація Сил оборони завдала удари по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, чотири опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.

У Сватівському районі, аби без свідків приховати інженерне обладнання, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Куземівка. На тимчасово окупованих територіях України військово-політичне керівництво російської федерації також оголосило часткову мобілізацію.

Донеччина

Вночі – обстріли населених пунктів Мар'їнської громади (Мар'їнка, Красногорівка, с.Костянтинівка, с.Максимільянівка). Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюються, обстріли тривають. Обстріл с. Диліївка Костянтинівської громади. Зранку – два обстріли Авдіївки: з артилерії – центральної частини міста, і з танків – старої частини міста.

Вчора пізно ввечорі росіяни завдали два ракетних удари по Краматорську, влучання у склад промислового підприємства. Часів Яр було обстріляно касетними снарядами. Дистанційне мінування.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. За добу на Донеччині – п'ятеро загиблих, 13 поранених цивільних.

Миколаївщина

Вночі Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо – зенітно-ракетними системи С-300. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхові будинки, вибиті вікна, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі. Також внаслідок нічного ракетного обстрілу виникла пожежа складського приміщення. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Сьогодні зранку в с. Калинівка Воскресенської громади внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа поштового відділення. Без жертв та постраждалих.

Вчора вдень та сьогодні вночі – обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Сьогодні вночі та зранку обстрілів зазнало с. Широке та с. Червона Долина Широківської громади, поза межами населених пунктів. Постраждалих та руйнувань немає.

Вчора протягом дня під ворожим обстрілом було с. Полігон Шевченківської громади, смт Первомайське Первомайської громади. Постраждалих немає.

Також завдавалися удари по Куцурубській громаді, ворог завдавав артилерійські обстріли по прибережній зоні м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого виникла пожежа на буксирі. Постраждалих немає.

Також за інформацією ОК «Південь», протягом 21 вересня, реактивними снарядами тричі атаковано район Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія» в напрямку Парутиного. Без жертв та постраждалих.

Під постійним вогнем залишаються села, що розташовані на лінії розмежування Березнегуватської громади. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджених житлових будинків уточнюється.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною, тривають бойові дії. Під ворожий вогонь потрапили Миролюбівка, Петрівка, Осокорівка, Нововознесенське, Потьомкине та Архангельське. Є руйнування серед цивільної інфраструктури, частина населених пунктів лишаються без води та світла, які неможливо відновити через постійні обстріли.

За інформацією ОК «Південь» в небі над Чарівним, на Херсонщині, знищено ворожий штурмовик Су-25.

Нашою авіацією нанесено сім ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 210 вогневих завдань. Зокрема уражено пункт управління ворожим військом в Бериславському районі, осередки сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, Дар'ївський міст та понтонну переправу біля Нової Каховки. Також в Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту і уражено колону військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.

Продовжується систематичне викрадення людей в окупованих населених пунктах області, захоплення приміщень. Згідно з наказом так званого «міністра освіти і науки Херсонської області», у зв’язку з планами окупантів щодо референдуму, у навчальних закладах оголошені канікули з 22 по 28 вересня.

Триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку