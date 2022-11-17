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Ракетний обстріл Дніпра: Банкова показала перші фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний обстріл Дніпра: Банкова показала перші фото
Внаслідок обстрілу також пошкоджено житлові будинки
Кирило Тимошенко / Telegram

У лікарнях Дніпра перебувають 14 постраждалих внаслідок рашистської атаки

Внаслідок ранкових обстрілів Дніпра шпиталізовано 14 людей, серед них одна дитина. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зазначається, що внаслідок обстрілу також пошкоджено житлові будинки.

Ракетний обстріл Дніпра: Банкова показала перші фото фото 1
Ракетний обстріл Дніпра: Банкова показала перші фото фото 2

Раніше президент Володимир Зеленський показав момент прильоту ракети по Дніпру. Вже відомо про 14 постраждалих. Зокрема, відомо, що рашисти влучили в співробітницю мерії Дніпра.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

Згодом стало відомо, що Росія під час повітряної тривоги завдала ракетного удару по Дніпру

На Київщині збито три ворожі дрони та дві крилаті ракети.

Внаслідок ракетного удару по об‘єкту інфраструктури на Одещині постраждало троє людей.

Російські загарбники завдали ракетних ударів по Ізюмському району Харківщини.

Теги: Дніпро війна росія окупанти Україна

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