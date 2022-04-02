На Дніпропетровщині підліток кинув у бомбосховище коктейль Молотова

Юному зловмисникові загрожує позбавлення волі на кілька років

Загоряння сталося в укритті під час повітряної тривоги, де перебували люди, переважно жінки та діти

У місті Покров Дніпропетровської області 14-річний підліток підпалив бомбосховище з людьми під час повітряної тривоги. Про це інформує поліція Дніпропетровщини.

Під час повітряної тривоги юний зловмисник кинув у бомбосховище пляшку із горючою сумішшю, від якої сталося займання.

Загоряння сталося в укритті, де перебували люди – переважно жінки та діти.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 14-річний місцевий підліток, відносно якого суд вже розглядає справи за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Хлопця затримали. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

Нагадаємо, на Житомирщині попався коригувальник вогню окупантів.

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