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    На Дніпропетровщині підліток кинув у бомбосховище коктейль Молотова

    Юному зловмисникові загрожує позбавлення волі на кілька років - На Дніпропетровщині підліток кинув у бомбосховище коктейль Молотова
    Юному зловмисникові загрожує позбавлення волі на кілька років
    фото: Національна поліція Дніпропетровської області

    Загоряння сталося в укритті під час повітряної тривоги, де перебували люди, переважно жінки та діти

    У місті Покров Дніпропетровської області 14-річний підліток підпалив бомбосховище з людьми під час повітряної тривоги. Про це інформує поліція Дніпропетровщини.

    Під час повітряної тривоги юний зловмисник кинув у бомбосховище пляшку із горючою сумішшю, від якої сталося займання.

    Загоряння сталося в укритті, де перебували люди – переважно жінки та діти.

    В результаті пожежі ніхто не постраждав.

    Поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 14-річний місцевий підліток, відносно якого суд вже розглядає справи за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

    Хлопця затримали. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

    Нагадаємо, на Житомирщині попався коригувальник вогню окупантів.

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    Теги: росія окупанти суд діти війна Україна Дніпропетровщина поліція окупація #stoprussia
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    На Дніпропетровщині підліток кинув у бомбосховище коктейль Молотова