На Дніпропетровщині підліток кинув у бомбосховище коктейль Молотова
Загоряння сталося в укритті під час повітряної тривоги, де перебували люди, переважно жінки та діти
У місті Покров Дніпропетровської області 14-річний підліток підпалив бомбосховище з людьми під час повітряної тривоги. Про це інформує поліція Дніпропетровщини.
Під час повітряної тривоги юний зловмисник кинув у бомбосховище пляшку із горючою сумішшю, від якої сталося займання.
Загоряння сталося в укритті, де перебували люди – переважно жінки та діти.
В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 14-річний місцевий підліток, відносно якого суд вже розглядає справи за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
Хлопця затримали. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.
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