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    Події в Україні

    Окупанти можуть готуватися до одночасного штурму двох міст

    Імовірно, ворог прагне обійти Барвінкове зі сходу - Окупанти можуть готуватися до одночасного штурму двох міст
    Імовірно, ворог прагне обійти Барвінкове зі сходу
    фото: Генштаб

    Слов'янськ та Краматорськ зазнають наступу

    Російські окупанти, можливо, готуються до одночасного паралельного наступу на Слов'янськ та Краматорськ. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за підсумками 7 липня.

    Як зазначається, російські війська завдали артилерійських ударів на південь від Барвінкового та обстрілювали Нікополь і Новопавлівку, а також кілька населених пунктів на північний захід від Слов'янська.

    На думку аналітиків ISW, ці удари можуть свідчити про те, що окупанти прагнуть обійти Барвінкове зі сходу, або рухатися в напрямку шосе E40 Ізюм–Слов'янськ для просування на південний схід у бік Слов'янська, або рухатися прямо на південний схід до Краматорська.

    «Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов'янськ», – прогнозують експерти.

    Нагадаємо, Окупанти ініціювали оперативну паузу з однією метою – ISW. Також радник Банкової повідомив, навіщо Росія взяла «паузу» на фронті.

    Тим часом наші захисники відзвітували про втрати ворога на півдні.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    Окупанти можуть готуватися до одночасного штурму двох міст