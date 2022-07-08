Окупанти можуть готуватися до одночасного штурму двох міст
Слов'янськ та Краматорськ зазнають наступу
Російські окупанти, можливо, готуються до одночасного паралельного наступу на Слов'янськ та Краматорськ. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за підсумками 7 липня.
Як зазначається, російські війська завдали артилерійських ударів на південь від Барвінкового та обстрілювали Нікополь і Новопавлівку, а також кілька населених пунктів на північний захід від Слов'янська.
На думку аналітиків ISW, ці удари можуть свідчити про те, що окупанти прагнуть обійти Барвінкове зі сходу, або рухатися в напрямку шосе E40 Ізюм–Слов'янськ для просування на південний схід у бік Слов'янська, або рухатися прямо на південний схід до Краматорська.
«Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов'янськ», – прогнозують експерти.
Нагадаємо, Окупанти ініціювали оперативну паузу з однією метою – ISW. Також радник Банкової повідомив, навіщо Росія взяла «паузу» на фронті.
Тим часом наші захисники відзвітували про втрати ворога на півдні.