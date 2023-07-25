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На Дніпропетровщині через російські обстріли загорілися пшеничні поля

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Дніпропетровщині через російські обстріли загорілися пшеничні поля
Росіяни влучили в українські пшеничні поля
фото: Сергій Лисак

Вогонь охопив майже п'ять гектарів полів

Надвечір 25 липня окупаційна армія вдарила по Великомихайлівській громаді Синельниківського району  Дніпропетровської області. Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, було влучання по пшеничних полях. 

«Сталася пожежа – вогонь охопив майже 5 га. Рятувальники займання вже загасили», – додав очільник області.

Наслідок ракетного удару по Дніпропетровщині
Наслідок ракетного удару по Дніпропетровщині
фото: Сергій Лисак

Лисак також повідомив, що за уточненою інформацією, цієї ночі Великомихайлівська громада зазнала ракетного удару з боку РФ. Ракета влучила у складське приміщення. Жертв і потерпілих немає.

Нагадаємо, що в Миколаївській області, яку майже щодня обстрілюють російські окупанти, горять заміновані поля. Причиною може бути спека, необережне поводження з вогнем або навіть навмисні підпали. Ситуацію і так вкрай небезпечну ускладнює ще й замінованість території. Детонують боєприпаси.

До слова, триває 517 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав одного ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

 

Теги: обстріл Дніпропетровщина

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