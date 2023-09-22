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Обстріл Кременчука: серед постраждалих є дитина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Обстріл Кременчука: серед постраждалих є дитина
Росіяни завдали ракетного удару по Кременчуку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У результаті чергової атаки росіян загинула одна людина

Унаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Кременчука на Полтавщині загинула одна людина, ще 15 отримали поранення. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Станом на зараз відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина», – заявив глава області.

Ще одна людина, за даними Луніна, загинула.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 вересня, війська РФ завдали ракетних ударів по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру. 

Як повідомлялося, вчора Росія завдала масштабного удару по території України. Зокрема, у Черкасах унаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю – виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.

У Києві в результаті падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах.

У Рівному окупанти влучили в енергетичну та цивільну інфраструктуру. У Львівській області ворог завдав удар по промисловій зоні.

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Теги: обстріл Полтавщина Кременчук дитина

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