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Російські окупанти обстріляли Кременчук: є загиблі та поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські окупанти обстріляли Кременчук: є загиблі та поранені
Внаслідок удару РФ по Кременчуку відомо про загиблих та поранених
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія завдала ракетних ударів по Кременчуку

Війська РФ завдали удару по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру. Також відомо про поранених та загиблих. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією є загиблі та поранені», – написав Лунін.

Наразі на місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, вчора Росія завдала масштабного удару по території України. Зокрема, у Черкасах унаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю – виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.

У Києві в результаті падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах.

У Рівному окупанти влучили в енергетичну та цивільну інфраструктуру. У Львівській області ворог завдав удар по промисловій зоні.

До слова, увечері 21 вересня російські війська завдали два удари по Кураховому на Донеччині, є постраждалі.

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Теги: окупанти обстріл Полтавщина Кременчук російська ракета

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