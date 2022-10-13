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Рашисти за день 324 рази обстріляли Оріхів. Є поранені

Альона Боженко
glavcom.ua
Рашисти за день 324 рази обстріляли Оріхів. Є поранені
Окупанти обстріляли Оріхів
фото ілюстративне

У місті тимчасово не працює гуманітарний штаб, а міська рада не приймає жодної заяви

Російські загарбники 12 жовтня 324 рази обстріляли Оріхів у Пологівському районі Запорізької області, внаслідок чого поранено 9 цивільних осіб. Про це повідомила заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич.

«Ми пережили цей день. Всього за сьогодні по Оріхову було 324 прильоти. Якщо до обіду було більше 200, то на кінець дня вже 324! 9 поранених мешканців. Це сьогоднішня ціна за «руській мір». Інфраструктура міста знищується. Населення знищується. Не знаєш звідки і скільки прилетить», – повідомила Мандрич.

Заступниця міського голови Оріхова закликала місцевих жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог. Мандрич також зазначила, що гуманітарний штаб тимчасово не працює, а міська рада не приймає жодної заяви.

Нагадаємо, 11 жовтня ввечері під ударом опинилась Запорізька область. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро осіб і ще стільки ж травмовані.

Також минулої ночі російські окупанти випустили по Запоріжжю і передмістю близько семи ракет С-300.  Дві ракети влучили в один з районів Запоріжжя та серйозних руйнувань не завдали.

Теги: Запоріжжя інфраструктура місто населення окупанти

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