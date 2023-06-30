Суровікіна відпустили після допиту – ЗМІ

Суровікіна, за даними ЗМІ, кілька днів допитували про його зв’язки з ватажком приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним

Російський генерал Сергій Суровікін не заарештований і не перебуває в СІЗО. Його допитали і після цього відпустили. Про це повідомляє російське видання «Важные истории» з посиланням на два джерела, наближені до генштабу і ФСБ Росії.

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Співрозмовники ЗМІ не підтвердили чутки про арешт Суровікіна. За їхніми словами, генерала допитували, але потім відпустили.

Крім того, кремлівські пропагандисти ТАСС оприлюднили заяву відповідального секретаря громадської спостережної комісії Олексія Мельникова, який стверджує, що Суровікіна немає в ізоляторах тимчасового тримання.

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Також американське агентство Bloomberg писало, що Суровікіна кілька днів допитували про його зв’язки з ватажком приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним.

Водночас донька Суровікіна Вероніка нібито стверджує, що він на робочому місці, інформує російське видання Baza. За її словами, із Суровікіним «нічого не сталося», його ніхто не заарештовував, а зараз «всі на своїх робочих місцях». Дружина генерала Суровікіна нібито відмовилася коментувати повідомлення про його арешт.

Генерал Суровікін – воєначальник, який допоміг зміцнити оборону вздовж лінії фронту після торішнього контрнаступу України. У січні його змінили на посаді вищого командувача, але він зберіг вплив на ведення військових операцій і, як і раніше, популярний у військах.

Нагадаємо, уперше про те, що командувача повітряно-космічних сил РФ генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати увечері 27 червня за звинуваченням у держзраді, написав із посиланням на власні джерела автор Telegram-каналу «Досьє Шпигуна» Володимир Романов. Причиною для арешту начебто стала поінформованість Суровікіна щодо підготовки бунту власником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним. За даними Романова, нині Суровікін перебуває у СІЗО «Лефортове».

Згодом російське видання The Moscow Times із посиланням на джерела, близькі до міноборони РФ написало, що Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

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Раніше видання New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці повідомляло, що Суровікін заздалегідь знав, що ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.