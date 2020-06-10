Обвал будинку в Одесі: рятувальники готуються розбирати перекриття



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Запах газу, через який не можна було розбирати завали, розвіявся щойно газівники відключили газопостачання будинку, - Сафронова

Завал розбирати не будуть, оскільки він тримає стіну, - ДСНС

В Одесі рятувальники готуються розбирати перекриття житлового будинку, у якому обвалилася стіна. Про це у коментарі УНН сказала начальниця пресслужби ГУ ДСНС в області Ольга Сафронова.

Сафронова зазначила, що завал розбирати не будуть, оскільки він тримає стіну.

«Завал не розбирають, тому що він тримає стіну. Розбиратимуть перекриття: потихеньку, стіну - зверху вниз. Все до цього готується», - сказала речниця пресслужби рятувальників.

Сафронова поінформувала, що запах газу, через який не можна було розбирати завали, розвіявся щойно газівники відключили газопостачання будинку.

Також, за словами речниці, на місці працювали кінологи, але нічого не виявили.

«Людей переселили тимчасово у санаторій «Мрія» на вулиці Дача Ковалевського», - додала Ольга Сафронова.

Вона також зазначила, що з двору будинку евакуювали не пошкоджений автомобіль. Його передали власнику. Поліція вирішує питання про відкриття провадження.

До відома, будівля є пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення під назвою «будинок Бєляєвої». Побудована у 1912 році за проектом архітектора Адольфа Мінкуса. Спочатку належала підприємцю Ернесту Вернетті. У 2005-2008 роках поруч побудували висотний житловий комплекс «Марсель».

Нагадаємо, у ніч на 10 червня в Одесі обвалилася частина чотириповерхового житлового будинку №10 на вул. Ясній (район Французького бульвару). Зокрема, обвалилася права частина фасаду. Пошкоджено п’ять квартир, евакуювали 25 осіб.

Як повідомлялося пізніше, рятувальники не виявили людей під завалами.