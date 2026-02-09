Головна Країна Події в Україні
«Одрекс» та юридична компанія «Міллер» звернулися до генпрокурора через судову ухвалу про огляд будівлі клініки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Клініка «Одрекс» заявляє, що в умовах постійних атак на Одесу обмеження роботи лікарні може становити загрозу для цивільної безпеки міста

У клініці застерігають, що будь-які дії, які можуть призвести до обмеження доступу до приміщень, електропостачання або кисневих систем, створюють прямі ризики для пацієнтів

Медичний дім Odrex та юридична компанія «Міллер», яка представляє інтереси клініки, звернулися до Офісу генерального прокурора України з вимогою забезпечити законність і пропорційність процесуальних дій під час огляду будівлі, де розташована головна локація медзакладу в Одесі.

У спільній заяві сторони наголосили, що судову ухвалу про огляд отримала юридична особа – власник будівлі, у якої Odrex орендує приміщення. За їхніми словами, документ стосується виключно об’єкта нерухомості та прилеглої території і не пов’язаний із медичною діяльністю клініки, питаннями ліцензування або можливим припиненням роботи лікарні.

Також у заяві підкреслюється, що огляд будівлі не має жодного стосунку до кримінального провадження щодо смерті бізнесмена та засновника Kadorr Group Аднана Ківана, який проходив лікування в Odrex і помер восени 2024 року. Представники клініки зазначають, що медичний кейс і питання нерухомості перебувають у різних правових площинах і не повинні змішуватися.

«Технічні слідчі дії щодо будівлі, зокрема огляд стін, інженерних мереж або правового статусу нерухомості, мають бути чітко відокремлені від функціонування операційних, реанімацій, кисневих станцій та безперервного лікувального процесу», – йдеться у заяві.

У клініці застерігають, що будь-які дії, які можуть призвести до обмеження доступу до приміщень, електропостачання або кисневих систем, створюють прямі ризики для пацієнтів. За даними Odrex, у стаціонарі постійно перебуває близько 80 пацієнтів, щодня медичну допомогу отримують приблизно 1 000 людей, а в середньому проводиться 10–15 операцій на день, частина з яких є ургентними і не може бути перенесена без загрози для життя.

Окремо сторони звернули увагу, що Odrex є одним із найбільших приватних медичних закладів півдня України та виконує значний обсяг послуг у межах програм НСЗУ. В умовах постійних атак на Одесу, йдеться у заяві, непропорційне або штучне обмеження роботи лікарні може становити загрозу для цивільної безпеки міста.

У зверненні до Офісу генерального прокурора Odrex та юридична компанія «Міллер» просять взяти ситуацію під особистий контроль керівництва прокуратури, забезпечити запобіжники, які унеможливлять блокування доступу пацієнтів до медичної допомоги, а також припинити практику колективного тиску на медичний заклад замість адресної правової оцінки дій конкретних осіб.

