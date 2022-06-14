Офіцер поліції РФ на знак протесту проти війни спалив військовий квиток (відео)

Уродженець Хмельницького багато років прожив у Росії та отримав громадянство РФ

Майор поліції Росії у запасі виступив проти агресії РФ проти України та спалив свій військовий квиток. Відповідне відео оприлюднила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

У відомстві нагадали, що ще за часів Радянського Союзу багато українців отримували свою освіту в Росії та починали там будувати свою кар’єру. Багато з них повертаються додому, але у РФ залишаються тягар років служби країні-агресору та товариші по службі, які сьогодні йдуть «денацифікувати» побратимів.

«У 2006 році повернувся в Україну 54-річний уродженець Хмельницького. Він багато років прожив у Росії, отримав громадянство РФ. Усе життя чоловік пропрацював у силових структурах та дослужився до начальника Дільничних уповноважених міліції Волгоградської області. Повернувшись в Україну він просто був вражений масштабами засилля російської пропаганди, яка робить свою чорну справу. Чоловік категорично засуджує путінський режим та розірвав усі стосунки з колишніми колегами», – розповіли у ДБР.

Громадянин РФ на знак протесту також вирішив спалити свій військовий квиток.

«Мені соромно за те, кому я служив і страшно уявити, що я міг піти на війну та відправляти ракети по місту мого дитинства», – говорить чоловік.

Колишній російський поліцейський наголосив, що бути росіянином – соромно, а своїм домом він вважає Україну.

Нагадаємо, раніше суд у російській Пермі оштрафував на 30 тис. рублів ексрадника губернатора Прикам’я і засновника благодійного фонду «Дедморозим» Дмитра Жебелєва за «дискредитацію Збройних сил РФ». Штраф виписано за три тексти з цитатами чиновників та даними офіційних органів про кількість загиблих в Україні мирних жителів, у тому числі дітей, кількість біженців та вбитих солдатів. Відповідний допис у «Вконтакте» Жебелєв розмістив 26 березня. Чоловік також процитував слова Путіна, який заявив, що «специальная военная операция идёт строго в соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются».

Також жителька російської Тули отримала штраф за зрив наліпки наклейки «Z» з експонату військової техніки у місцевому музеї. Суд вирішив, що своїми діями жінка «підривала довіру до проведення «спеціальної військової операції».

Як відомо, 4 березня у Росії набув чинності так закон про фейки про російську армію. Поправки до адміністративного кодексу свідчать, що за громадські дії, спрямовані на «дискредитацію використання Збройних сил» громадян штрафуватимуть від 30 до 50 тис. рублів. За заклики до мітингів загрожує штраф від 50 до 100 тис. рублів. Для посадових осіб та юридичних організацій штрафи у рази вищі.