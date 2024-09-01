Офіцер 3-ї штурмової бригади назвав три цілі росіян після Покровська

Окупувавши Покровськ, росіяни можуть піти за трьома сценаріями

Втрата Покровська для України може мати серйозні наслідки

Покровський напрямок став найгарячішим на фронті. Там тривають важкі бої. Прогнози щодо розвитку подій невтішні. Втрата Покровська для України може мати серйозні наслідки, заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

«Втрата Покровська для України справді може мати надзвичайно серйозні наслідки. За такого сценарію, російська армія матиме одразу кілька варіантів для подальших наступальних дій», – зазначив він у Telegram.

Відтак, окупувавши Покровськ, росіяни можуть піти за трьома основними сценаріями:

розвивати наступ в Донецькій області на Костянтинівку-Дружківку-Краматорськ;

розвивати наступ на південь, де можуть намагатись оточити наше угрупування;

розвивати наступ на Дніпропетровську область.

«На мою особисту думку, перші два напрямки для русаків більш пріоритетні, ніж Дніпропетровщина. Але із взяттям Покровська така можливість у них точно відкриється», – зазначив Жорін.

Нагадаємо, що в суботу, 31 серпня, українські сили продовжували проводити атаки у Курській області РФ, проте підтверджених наступів, за даними американських аналітиків, не було.

До слова, російські окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Часового Яру, зокрема здійснили просування до східної Григорівки.

За прогнозом The Telegraph, російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та можуть досягти міста до середини вересня, однак повністю його захопити не вдасться.