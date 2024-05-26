Масштабна повітряна тривога тривала пів години
У небо здіймався ворожий МіГ-31К
О 09:16 всю Україну охопила повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території країни.
«Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)», – йшлося в повідомленні.
Українцям слід було перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інфомаційної тиші.
О 09:48 – відбій тривоги в областях. Небезпека досі триває на Харківщині та Донеччині.
Мапа тривог станом на 09:16 мала такий вигляд:
Нагадаємо, триває 823-й день повномасштабної війни в Україні.
Як повідомлялося, в Україні у ніч на 26 травня було оголошено повітряну тривогу. Були зафіксовані пуски крилатих ракет. Перед цим ворог також атакував безпілотниками. Під час атаки ворог застосував ракети типу «Кинджал».
Під час тривоги у Хмельницькому та Хмельницькій області пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Старокостянтинові, після чого у місті зникла електроенергія.
Крім того, ворог атакував Вінниччину. У місті Жмеринка внаслідок падіння уламків ворожого дрона постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки й авто.
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