Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території України

У небо здіймався ворожий МіГ-31К

О 09:16 всю Україну охопила повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території країни.

«Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)», – йшлося в повідомленні.

Українцям слід було перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інфомаційної тиші.

О 09:48 – відбій тривоги в областях. Небезпека досі триває на Харківщині та Донеччині.

Мапа тривог станом на 09:16 мала такий вигляд:

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, триває 823-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, в Україні у ніч на 26 травня було оголошено повітряну тривогу. Були зафіксовані пуски крилатих ракет. Перед цим ворог також атакував безпілотниками. Під час атаки ворог застосував ракети типу «Кинджал».

Під час тривоги у Хмельницькому та Хмельницькій області пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Старокостянтинові, після чого у місті зникла електроенергія.

Крім того, ворог атакував Вінниччину. У місті Жмеринка внаслідок падіння уламків ворожого дрона постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки й авто.