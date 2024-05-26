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Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території України
ілюстрація: glavcom.ua

У небо здіймався ворожий МіГ-31К

О 09:16 всю Україну охопила повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території країни.

«Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)», – йшлося в повідомленні.

Українцям слід було перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інфомаційної тиші.

О 09:48 – відбій тривоги в областях. Небезпека досі триває на Харківщині та Донеччині.

Мапа тривог станом на 09:16 мала такий вигляд:

Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, триває 823-й день повномасштабної війни в Україні. 

Як повідомлялося, в Україні у ніч на 26 травня було оголошено повітряну тривогу. Були зафіксовані пуски крилатих ракет. Перед цим ворог також атакував безпілотниками. Під час атаки ворог застосував ракети типу «Кинджал». 

Під час тривоги у Хмельницькому та Хмельницькій області пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Старокостянтинові, після чого у місті зникла електроенергія.

Крім того, ворог атакував Вінниччину. У місті Жмеринка внаслідок падіння уламків ворожого дрона постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки й авто. 

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Теги: війна тривога ракетна атака

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