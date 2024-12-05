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Повітряні сили показали, як вночі ППО збивала російські дрони

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Повітряні сили показали, як вночі ППО збивала російські дрони
Російські загарбники вночі випустили по Україні дві балістичні ракети й 44 безпілотники
скриншот відео

У ніч на 5 грудня Сили оборони збили 30 ворожих БПЛА, ще 12 локаційно втрачені

Повітряні сили Збройних сил України показали, як у ніч проти 5 грудня українські оборонці відбивали повітряну атаку російських військ на південно-східному напрямку. Відповідні кадри командування Повітряних сил оприлюднило у Facebook.

«Бойова робота протиповітряної оборони у ніч на 5-те грудня на південно-східному напрямку», – йдеться у дописі.

Варто додати, що у ніч на 5 грудня російські загарбники випустили по Україні дві балістичні ракети й 44 безпілотники, зокрема типу Shahed. Сили оборони збили 30 ворожих БПЛА, ще 12 локаційно втрачені.

Нагадаємо, українські захисники повернули контроль над селом Новий Комар на Донеччині. Російських окупантів вдалося вибити звідти. Про це заявив речник ОСГВ «Хортиця» Назар Волошин. 

Днем раніше про повернення контролю над селом повідомив аналітичний проєкт DeepState. Серед підрозділів, які брали участь в операції, зазначався 48-й окремий штурмовий батальйон.

Також українські сили нещодавно незначно просунулися в межах Торецька на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). У звіті зазначається, що 3 і 4 грудня російські війська захопили більшу частину мікрорайону Забалка (найпівденніший Торецьк) і просунулися на південь від Торецька до шахти «Центральна» та прилеглих породних відвалів. Також представник української бригади заявив, що російські сили на торецькому напрямку продовжують атакувати групами до восьми осіб під прикриттям димових завіс і за підтримки безпілотників і артилерії.

До слова, у ніч проти 28 листопада Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ. Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська Харківської області, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому на Донеччині.

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Теги: системи ППО балістичні ракети Повітряні сили ЗСУ

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