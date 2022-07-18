Нічний удар по Нікополю: окупанти випустили понад 60 снарядів (фото)

У результаті обстрілів зруйновані близько десяти приватних житлових будинків

Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки та міська інфраструктура

У ніч на 18 липня російські війська кілька разів ударили з реактивних систем залпового вогню по Нікополю. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його даними, російські окупанти скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру Нікополя.

«Попередньо, поранена одна людина. Це 75-літня жінка. Вона у лікарні», – повідомив Резніченко.

У результаті обстрілів зруйновані близько десяти приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній із вулиць. Також зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.

На місці працюють фахівці різних служб, відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.

Як повідомлялося, в ніч проти 18 липня під час оголошеної на території громади повітряної тривоги місто Нікополь було обстріляне російськими окупантами.

Окупанти ударили по Нікополю не вперше.

Раніше стало відомо, що окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. У результатів обстрілу пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.