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  4. Нічний удар по Нікополю: окупанти випустили понад 60 снарядів (фото)
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    Події в Україні

    Нічний удар по Нікополю: окупанти випустили понад 60 снарядів (фото)

    У&nbsp;результаті обстрілів зруйновані близько десяти приватних житлових будинків - Нічний удар по Нікополю: окупанти випустили понад 60 снарядів (фото)
    У результаті обстрілів зруйновані близько десяти приватних житлових будинків
    фото: Валентин Резніченко/Facebook

    Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки та міська інфраструктура

    У ніч на 18 липня російські війська кілька разів ударили з реактивних систем залпового вогню по Нікополю. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    За його даними, російські окупанти скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру Нікополя.

    «Попередньо, поранена одна людина. Це 75-літня жінка. Вона у лікарні», – повідомив Резніченко.

    У результаті обстрілів зруйновані близько десяти приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній із вулиць. Також зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.

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    Нічний удар по Нікополю: окупанти випустили понад 60 снарядів (фото)
    Нічний удар по Нікополю: окупанти випустили понад 60 снарядів (фото)
    Нічний удар по Нікополю: окупанти випустили понад 60 снарядів (фото)
    фото: Валентин Резніченко/Facebook

    На місці працюють фахівці різних служб, відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.

    Як повідомлялося, в ніч проти 18 липня під час оголошеної на території громади повітряної тривоги місто Нікополь було обстріляне російськими окупантами.

    Окупанти ударили по Нікополю не вперше.

    Раніше стало відомо, що окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. У результатів обстрілу пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Нічний удар по Нікополю: окупанти випустили понад 60 снарядів (фото)