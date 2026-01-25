Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян

Пункт незламності з'явився у Києві від Трійки

Військовослужбовці та ветерани Трійки організували мобільні пункти незламності у районах Києва з тривалими відключеннями світла.

Кияни допомагають військовим донатами, військові – допомагають містянам пережити холоди з відключенням світла, води і тепла. Фудтраки працюють щодня – тут можна погрітися біля багаття, випити гарячі напої та зарядити телефон. Так ветерани Трійки розвозять містом гарячу їжу і тепло.

«Захисники знають, як виживати у надважких умовах, і не могли залишитись осторонь. Це наша особиста ініціатива, яку підтримав командир Андрій Білецький. Поки посадовці шукають винних, військові діють», – каже голова ветеранського корпусу Трійки Ян Клішаєв.

24 січня до ініціативи приєдналася патронатна служба «Янголи» Трійки зі своїм фудтраком.

«Комусь потрібна реабілітація та протезування. Комусь – просто тепло, гарячий чай і зарядка для телефона. Допомагаємо всім, чим можемо», – каже керівниця служби Олена Толкачова.

У планах Трійки – запустити стаціонарні пункти незламності.