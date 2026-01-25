Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян
Пункт незламності з'явився у Києві від Трійки
фото: скріншот з відео

У планах Трійки – запустити стаціонарні пункти незламності

Військовослужбовці та ветерани Трійки організували мобільні пункти незламності у районах Києва з тривалими відключеннями світла. 

Кияни допомагають військовим донатами, військові – допомагають містянам пережити холоди з відключенням світла, води і тепла. Фудтраки працюють щодня – тут можна погрітися біля багаття, випити гарячі напої та зарядити телефон. Так ветерани Трійки розвозять містом гарячу їжу і тепло.

«Захисники знають, як виживати у надважких умовах, і не могли залишитись осторонь. Це наша особиста ініціатива, яку підтримав командир Андрій Білецький. Поки посадовці шукають винних, військові діють», – каже голова ветеранського корпусу Трійки Ян Клішаєв.

24 січня до ініціативи приєдналася патронатна служба «Янголи» Трійки зі своїм фудтраком.

«Комусь потрібна реабілітація та протезування. Комусь – просто тепло, гарячий чай і зарядка для телефона. Допомагаємо всім, чим можемо», – каже керівниця служби Олена Толкачова.

У планах Трійки – запустити стаціонарні пункти незламності.

Читайте також:

Теги: військові Андрій Білецький пункти незламності

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У пунктах можна підзарядити мобільні телефони, ноутбуки, ліхтарики, а також медичні прилади та протези, зокрема інгалятори й слухові апарати
Які прилади можна заряджати в пунктах незламності – роз’яснення МВС
Сьогодні, 07:58
Згідно з рішенням Ради оборони, «пункти незламності» переходять на цілодобовий режим роботи
У Києві оновлено правила комендантської години: влада повідомила деталі
17 сiчня, 20:36
У країні триває загальнонаціональний аудит пунктів незламності
Штаб з ліквідації наслідків обстрілу енергетичних обʼєктів у Києві: перші рішення
15 сiчня, 14:07
Франція направить військових до Гренландії у складі європейської місії НАТО
Ще одна країна направить військових до Гренландії
15 сiчня, 01:49
Виборча комісія пропонує удосконалити правове регулювання голосування військовослужбовців
ЦВК знайшла спосіб для голосування військових
8 сiчня, 16:02
Росіяни спрямували щонайменше три дрони на приміщення
РФ атакувала пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий та поранені
5 сiчня, 14:58
Головним в коаліції є Велика Британія та Франція, і «їхня військова присутність є обов’язковою», пояснив президент
Президент назвав країни Європи, які обов’язково мають відправити війська в Україну
3 сiчня, 21:48
2026 рік: падіння Путіна і кінець війни? Що обіцяють провидці, екстрасенси, тарологи і астрологи
2026 рік: падіння Путіна і кінець війни? Що обіцяють провидці, екстрасенси, тарологи і астрологи Прогнози
1 сiчня, 19:00
Ексголовком ЗСУ розповів, як вирішити питання з мобілізацією
Ексголовком ЗСУ розповів, як вирішити питання з мобілізацією
25 грудня, 2025, 16:20

Суспільство

Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян
Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян
Брав участь в обороні Києва. Згадаймо Анатолія Грекова
Брав участь в обороні Києва. Згадаймо Анатолія Грекова
Які прилади можна заряджати в пунктах незламності – роз’яснення МВС
Які прилади можна заряджати в пунктах незламності – роз’яснення МВС
«Винна влада». Як Кремль через ботоферми маніпулює темою опалення та електрики
«Винна влада». Як Кремль через ботоферми маніпулює темою опалення та електрики
Міністр оборони Федоров представив радницю з міжнародних проєктів
Міністр оборони Федоров представив радницю з міжнародних проєктів
Російський удар по «Рошену» у Києві. Власник повідомив нові деталі
Російський удар по «Рошену» у Києві. Власник повідомив нові деталі

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua