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Окупант розповідає другу, як їх годують казочками про закінчення спецоперації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупант розповідає другу, як їх годують казочками про закінчення спецоперації
Окупант скаржиться, що контракт підписали замість нього
фото з відкритих джерел

Росіянин скаржиться, що контракт підписали замість нього, тож демобілізуватися ніяк не вдається

Росіянин, який проходив покарання у місцях позбавлення волі, був мобілізований та залучається до ведення збройної агресії проти України на Авдіївському напрямку. Окупант скаржиться, що контракт підписали замість нього, тож демобілізуватися ніяк не вдається. На фронті він перебуває уже вісім місяців.Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Российский *баный контракт, подписал, а теперь вылезти не могу. Они автоматически подписали за меня», – каже росіянин.

Він також переповідає другу чутки про закінчення так званої спеціальної воєнної операції.

«Обещал нам что после того, как наберется 300 тысяч человек мобилизованных, спецоперация закончится и начнутся боевые действия, реальная война».

Раніше російський загарбник поскаржився дружині, що для того, щоб піти у відпустку, потрібно платити гроші

Напередодні російський військовий розповідав співрозмовнику про нібито захоплення танка Leopard, примусове відправлення людей у атаки та начебто участь дітей у боях. 

Також черговий російський окупант поскаржився на будні війни в Україні, великі втрати та байдужість командування. Військовий РФ попросив дружину витягти його з фронту.

Між іншим, нещодавно, російський окупант розповів про успішну операцію українських захисників, під час якої було ліквідовано майже всю роту загарбників. Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Теги: война Міноборони гроші Міноборони РФ втрати перехоплення

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