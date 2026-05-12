«Росіяни влаштували сафарі проти людей». Зеленський доручив посилити захист Херсона

За словами президента, необхідно суттєво посилити захист, зокрема збільшити кількість перехоплювачів, засобів РЕБ та екіпажів

Президент Володимир Зеленський обговорив разом з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та командувачем Повітряних сил захист прифронтових громад від російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

За словами глави держави, особливо важка ситуація в Херсоні, оскільки росіяни влаштували там «фактично сафарі проти людей». «Треба значно посилити захист, більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, у місті», – каже він.

Зеленський: Я хочу подякувати сьогодні європейським нашим партнерам: була зустріч на рівні радників з питань національної безпеки. Ми поступово просуваємо тему виробництва антибалістики у Європі – ми формуємо антибалістичну коаліцію. Варто це зробити, і зараз ми ближче до…

Нагадаємо, уряд спрямує 96 млн грн з резервного фонду державного бюджету на будівництво антидронових захисних конструкцій у Херсоні та на евакуаційних маршрутах регіону. Кошти дозволять облаштувати антидронові споруди на 27 нових ділянках доріг сумарною довжиною понад 200 км. Наразі захисними конструкціями вже прикрито понад 190 км шляхів – ці роботи здійснювалися силами Херсонської ОВА та Міноборони.

Раніше «Главком» досліджував, чому прифронтові громади не поспішають самостійно встановлювати антидронові сітки: основними перешкодами залишаються висока вартість та відсутність чітких вказівок від держави щодо фінансування. До слова, Свириденко також провела нараду щодо ремонту автодоріг по всій країні – станом на початок травня виконано 45% річного плану, а 203 бригади щодня відновлюють дорожнє покриття.