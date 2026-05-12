Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Росіяни влаштували сафарі проти людей». Зеленський доручив посилити захист Херсона

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Росіяни влаштували сафарі проти людей». Зеленський доручив посилити захист Херсона
фото: Офіс президента

За словами президента, необхідно суттєво посилити захист, зокрема збільшити кількість перехоплювачів, засобів РЕБ та екіпажів

Президент Володимир Зеленський обговорив разом з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та командувачем Повітряних сил захист прифронтових громад від російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

За словами глави держави, особливо важка ситуація в Херсоні, оскільки росіяни влаштували там «фактично сафарі проти людей». «Треба значно посилити захист, більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, у місті», – каже він.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, уряд спрямує 96 млн грн з резервного фонду державного бюджету на будівництво антидронових захисних конструкцій у Херсоні та на евакуаційних маршрутах регіону. Кошти дозволять облаштувати антидронові споруди на 27 нових ділянках доріг сумарною довжиною понад 200 км. Наразі захисними конструкціями вже прикрито понад 190 км шляхів – ці роботи здійснювалися силами Херсонської ОВА та Міноборони.

Раніше «Главком» досліджував, чому прифронтові громади не поспішають самостійно встановлювати антидронові сітки: основними перешкодами залишаються висока вартість та відсутність чітких вказівок від держави щодо фінансування. До слова, Свириденко також провела нараду щодо ремонту автодоріг по всій країні – станом на початок травня виконано 45% річного плану, а 203 бригади щодня відновлюють дорожнє покриття.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Укладання контрактів із військовими пропонується здійснити у три етапи
Якими будуть терміни служби? Нардеп розкрив умови нових контрактів для військових
9 травня, 18:59
Зафіксовано 917 ударів по 48 населених пунктах
Атака на Запоріжжя: загинула людина, 12 поранених
8 травня, 07:40
Володимир Зеленський поговорив з Хамадом бін Ісою Аль Халіфою
Відбулася перша за 23 роки зустріч лідерів України та Бахрейну
5 травня, 16:10
Зеленський провів переговори з Марком Карні
Канада оголосила про додатковий внесок на закупівлю зброї для України
4 травня, 15:59
Лідери обговорили оборонну підтримку України, зокрема внески у програму PURL
Зеленський і Стармер обговорили боротьбу з російським тіньовим флотом
3 травня, 21:55
Українські санкції застосовані до Віктора (перший ліворуч) й Дмитра (другий праворуч) Лукашенків
Зеленський запровадив санкції проти синів Лукашенка
29 квiтня, 21:25
Поки офіційні особи РФ говорять про переговори, окупаційна армія готується до ескалації
Путін готовий до миру? Рада нацбезпеки розкрила гру російського диктатора
25 квiтня, 19:36
Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 24 квітня
Атака на Одесу: удари припали по будинках, зруйновано квартири, є поранені
24 квiтня, 02:41
Після короткого затишшя Росія могла отримати ресурс для нових атак
РФ використала «великоднє перемир’я» для накопичення зброї
17 квiтня, 10:08

Політика

«Ближче до результату, ніж будь-коли». Зеленський розповів про зустріч антибалістичної коаліції
«Ближче до результату, ніж будь-коли». Зеленський розповів про зустріч антибалістичної коаліції
«Росіяни влаштували сафарі проти людей». Зеленський доручив посилити захист Херсона
«Росіяни влаштували сафарі проти людей». Зеленський доручив посилити захист Херсона
Голосів забракло. Рада не відпустила нардепа «Голосу» Цабаля
Голосів забракло. Рада не відпустила нардепа «Голосу» Цабаля
Естонія призначила нового посла в Україні
Естонія призначила нового посла в Україні
Колишній роботодавець Мендель розповів про конфлікт та підслуховуючі пристрої в кабінеті
Колишній роботодавець Мендель розповів про конфлікт та підслуховуючі пристрої в кабінеті
Зеленський повідомив, скільки дронів РФ випустила по Україні за ніч
Зеленський повідомив, скільки дронів РФ випустила по Україні за ніч

Новини

Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Сьогодні, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Сьогодні, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua