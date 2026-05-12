DeepState: Російські війська просунулися на Донеччині

Окупанти мають просування у Бахмутському та Краматорському районах

Протягом останньої доби, 11 травня, зафіксовано погіршення ситуації на кількох ділянках фронту в Донецькій області. Згідно з оновленими даними аналітичного ресурсу DeepState, російським підрозділам вдалося досягти просування в районах населених пунктів Пазено, Каленики та Різниківка. Про це пише «Главком».

Зокрема, ворожа активність спостерігалася поблизу сел Пазено та Різниківка у Бахмутському районі. Також зафіксовано рух окупаційних військ у районі села Каленики Краматорського району. Ситуація на цих напрямках залишається напруженою, ворог продовжує тиск на позиції українських захисників, намагаючись покращити своє тактичне положення.

Як відомо, згідно з даними моніторингового проєкту DeepState, у неділю, 10 травня, зафіксовано просування окупаційних військ у Бахмутському та Покровському районах Донецької області.

В одному з повідомлень аналітики зазначили, що ворог мав успіх поблизу населених пунктів Голубівка та Діброва, що розташовані в Бахмутському районі.

До слова, окупаційне командування поставило своїм силам завдання захопити підступи до Краматорська до кінця травня. Про це повідомила речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко, посилаючись на дані розвідки.

Косенко зазначила, що такі плани виглядають малореалістичними, оскільки темпи просування ворога не відповідають його амбіціям, а місцеві командири РФ часто звітують про успіхи, яких немає насправді. Водночас українські військові очікують зростання тиску поблизу Віролюбівки та Майського.