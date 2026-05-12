Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

DeepState: Російські війська просунулися на Донеччині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
DeepState: Російські війська просунулися на Донеччині
Українські захисники відбивають атаки російських окупаційних військ
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти мають просування у Бахмутському та Краматорському районах

Протягом останньої доби, 11 травня, зафіксовано погіршення ситуації на кількох ділянках фронту в Донецькій області. Згідно з оновленими даними аналітичного ресурсу DeepState, російським підрозділам вдалося досягти просування в районах населених пунктів Пазено, Каленики та Різниківка. Про це пише «Главком».

Зокрема, ворожа активність спостерігалася поблизу сел Пазено та Різниківка у Бахмутському районі. Також зафіксовано рух окупаційних військ у районі села Каленики Краматорського району. Ситуація на цих напрямках залишається напруженою, ворог продовжує тиск на позиції українських захисників, намагаючись покращити своє тактичне положення.

Як відомо, згідно з даними моніторингового проєкту DeepState, у неділю, 10 травня, зафіксовано просування окупаційних військ у Бахмутському та Покровському районах Донецької області. 

В одному з повідомлень аналітики зазначили, що ворог мав успіх поблизу населених пунктів Голубівка та Діброва, що розташовані в Бахмутському районі.

До слова, окупаційне командування поставило своїм силам завдання захопити підступи до Краматорська до кінця травня. Про це повідомила речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко, посилаючись на дані розвідки.

Косенко зазначила, що такі плани виглядають малореалістичними, оскільки темпи просування ворога не відповідають його амбіціям, а місцеві командири РФ часто звітують про успіхи, яких немає насправді. Водночас українські військові очікують зростання тиску поблизу Віролюбівки та Майського.

Теги: Донеччина ворог Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни під час перемир'я вбили своїх же перевдягнутих полонених на Донеччині
24 бригада за допомогою полонених окупантів перевірила, чи дотримується Росія перемир’я
12 квiтня, 19:36
Фігурантці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ викрила завуча школи на коригуванні російських ударів по Краматорську
15 квiтня, 10:15
Головою Воєнної експертної ради визначено британського генерала Річарда Ширреффа
Сирський створив міжнародну воєнну раду при Генштабі
15 квiтня, 15:37
Ситуація на фронті 17 квітня
Лінія фронту станом на 17 квітня 2026. Зведення Генштабу
17 квiтня, 22:31
Ситуація на фронті 21 квітня
Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу
21 квiтня, 22:16
Поки офіційні особи РФ говорять про переговори, окупаційна армія готується до ескалації
Путін готовий до миру? Рада нацбезпеки розкрила гру російського диктатора
25 квiтня, 19:36
Російський FPV-дрон атакував евакуаційну групу «ФЕНІКС» у Дружківці
Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто
29 квiтня, 22:44
Атака на Одесу та регіон, вибухи у Туапсе: головне за ніч
Атака на Одесу та регіон, вибухи у Туапсе: головне за ніч
1 травня, 05:48
Мобільна вогнева група протиповітряної оборони
Дронова атака ворога. Повітряні сили назвали кількість збитих цілей
1 травня, 17:18

Події в Україні

DeepState: Російські війська просунулися на Донеччині
DeepState: Російські війська просунулися на Донеччині
Лінія фронту станом на 11 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 11 травня 2026. Зведення Генштабу
Візит Пісторіуса до Києва, санкції проти Росії. Головне за 11 травня 2026
Візит Пісторіуса до Києва, санкції проти Росії. Головне за 11 травня 2026
На Дніпропетровщині помер чоловік під час проходження військово-лікарської комісії
На Дніпропетровщині помер чоловік під час проходження військово-лікарської комісії
У Хмельницькому ТЦК стався конфлікт
У Хмельницькому ТЦК стався конфлікт
Стрілянина через бузок у Черкасах: поліція знайшла порушника
Стрілянина через бузок у Черкасах: поліція знайшла порушника

Новини

Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua