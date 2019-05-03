Окупанти 16 разів обстріляли позиції українських військ, поранили двох військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

Збройні формування РФ вели вогонь по позиціях наших підрозділів з 120 і 82 мм мінометів, бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - штаб ООС

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 3 травня, 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, двоє українських військовослужбовців зазнали поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу ОС.

«Від початку доби ворог 16 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з 120 і 82 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог 13 разів обстріляв позиції наших захисників: тричі з 120 та 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів – поблизу міста Авдіївка; з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новотроїцьке; з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметі – поблизу населеного пункту Гнутове; тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – біля міста Мар'їнка; з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Лебединське; двічі з автоматичних станкових гранатометів – в районі населених пунктів Широкине і Пищевик; двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу села Павлопіль.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі: з 82 мм мінометів та автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Золоте-4; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Новолуганське; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Шуми.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.