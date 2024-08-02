Як Путін обіймався з кілером та шпигунами (фото, відео)

У рамках обміну ув’язненими в Росію повернулися вісім громадян

Російський диктатор Володимир Путін увечері 1 серпня зустрів у московському аеропорті Внуково громадян Росії, звільнених під час обміну ув’язненими. Про це пише пропагандистське агентство ТАСС.

Для росіян розгорнули червону доріжку і виставили почесну варту. Володимир Путін особисто привітав шпигунів, хакерів, які повернулися, і засудженого на довічний термін у Німеччині кілера Вадима Красікова.

Звільнених росіян у Внуково зустрічає почесна варта та червона доріжка фото: ТАСС

Путін увечері 1 серпня зустрів у московському аеропорті Внуково громадян Росії, звільнених під час обміну ув’язненими.



Для росіян розгорнули червону доріжку і виставили почесну варту pic.twitter.com/wxU3c0EASI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 2, 2024

У рамках обміну ув’язненими між Росією та Заходом, у Росію повернулися:

Вадим Соколов (Красіков), засуджений до довічного терміну у ФРН за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі,

Артем і Ганна Дульцеви, які зізналися в роботі на російські спецслужби і були засуджені у Словенії,

Павло Рубцов, ув'язнений у Польщі,

Михайло Мікушин, затриманий за шпигунство в Норвегії,

Троє чоловіків, які відбували терміни у США – Роман Селезньов, Владислав Клюшин (за шахрайство) та Вадим Конощенок.

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фото: ТАСС

Під час зустрічі росіян в аеропорту Внуково Путін обійняв Красікова – колишнього співробітника ФСБ, якого в Німеччині засудили до довічного ув'язнення за вбивство чеченського польового командира Хангошвілі.

Володимир Путін зустрічає кілера Красікова фото: ТАСС

Разом із російським президентом звільнених громадян РФ зустрічали голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін та міністр оборони РФ Андрій Білоусов.

Також Путін заявив, що звільнені росіяни отримають державні нагороди.

Нагадаємо, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Найбільший обмін полоненими в історії відносин Москви і Вашингтона відбувся в аеропорту Анкари: в ньому взяли участь відразу 24 людини. Російська сторона передала американській стороні 16 осіб (до цієї групи увійшли громадяни США, особи з подвійним громадянством та росіяни), а американська сторона передала Росії 8 осіб (усі вони є громадянами РФ).

До слова, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня.