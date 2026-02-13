Росія масовано атакувала портову та залізничну інфраструктуру: є жертви

У порту пошкоджено склади з добривом

Через ворожий удар по Одещині загинула одна людина, шестеро – поранені

Російські війська вдарили безпілотниками по одному з портів Одещини. Унаслідок удару загинула людина, ще шестеро – постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Пошкоджено інфраструктуру підприємства, склади з добривом та транспортні засоби, зокрема, вантажні вагони. Виникла пожежа. Триває ліквідація наслідків, усі профільні екстрені служби працюють на місці.

Наслідки ворожої атаки фото: Олексій Кулеба

За словами урядовця, через ворожий удар троє людей перебувають у важкому стані. Усі поранені отримали медичну допомогу.

Також армія РФ протягом доби завдавала ударів БпЛА по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. «На щастя, без постраждалих. Пошкодження на рух не вплинули», – каже він.

Нагадаємо, у ніч на 13 лютого Одеса знову опинилася під ударом ударних безпілотників, внаслідок чого постраждали житловий фонд та цивільна інфраструктура. Сталися влучання у два багатоповерхових житлових будинки. Пошкоджено квартири на верхніх поверхах.

Крім того, зафіксовано руйнування в рекреаційній зоні міста, де через влучання спалахнули господарські споруди. В іншому районі Одеси під ударом опинився об'єкт торгівлі, на території якого виникла пожежа.

До слова, обстріли портової інфраструктури значно впливають на темпи експорту зерна з України та призводять до його накопичення.