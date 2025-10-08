Окупанти вдарили по теплоелектростанції ДТЕК: є поранені

За попередніми даними, росіяни поранили двох енергетиків

Унаслідок удару пошкоджено обладнання ТЕС

Російська Федерація атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу.

«Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська лише за одну добу здійснили понад 26 атак на енергетичні об’єкти України, і низка регіонів залишається під щоденним вогнем.

Міненерго не виключає можливості тривалих відключень електроенергії в Україні у разі продовження російських ударів по енергетичній інфраструктурі, однак наразі вважає передчасним робити такі прогнози. Ситуація в енергосистемі залежатиме від масштабів і частоти російських атак, а також від темпів відновлення пошкодженого чи знищеного обладнання.

Як повідомлялося, 6 жовтня президент України Володимир Зеленський провів енергетичну Ставку. «Дав чіткі завдання по електриці – по об’єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання», – наголосив він.

До слова, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки повномасштабної війни.