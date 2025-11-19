Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували дронами Дніпро: виникла пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакували дронами Дніпро: виникла пожежа
Дрони атакували Дніпро
За попередніми даними, ніхто не постраждав

Увечері, 19 листопада, російська окупаційна армія атакувала ударними дронами Дніпро. Наслідки повідомила Дніпропетровська ОВА, пише «Главком».

Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Зазначається, що загорілося приміщення, де зберігалися харчові продукти.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 18 листопада Росія масовано атакувала Дніпро «шахедами». Унаслідок ударів пошкоджено будівлю редакції «Суспільне Дніпро» та «Українського радіо».

До слова, Російська Федерація атакувала залізничну інфраструктуру у Дніпрі. Критичні ураження десятками БпЛА зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Як зазначив Кулеба, попри обстріл ранкові електрички з Дніпра відправилися згідно з графіком.

Також учасники гурту Ziferblat, який представляв Україну на Євробаченні-2025, потрапили під російський обстріл у Дніпрі. У ніч проти 18 листопада поїзд, яким їхали артисти, зачепила вибухова хвиля під час російської атаки.

