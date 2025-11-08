Головна Світ Соціум
У Білгороді масштабний блекаут: тисячі росіян сидять без світла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Наразі частина Білгорода знеструмлена
фото з відкритих джерел

Атака пошкодила газотурбінні установки на ТЕЦ, вони припинили роботу

У російському Білгороді ввечері 8 листопада стався масштабний блекаут. Щонайменше 20 тисяч росіян сидять без світла та скаржаться на нібито ракетний удар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Зазначається, що по теплоелектростанції «Луч» в місті нібито було завдано ракетного удару. Атака пошкодила газотурбінні установки на ТЕЦ, вони припинили роботу.

ТЕЦ «Луч» забезпечує електроспоживання у самому Білгороді та у прилеглих населених пунктах.

Наразі частина Білгорода знеструмлена. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що понад 20 тисяч росіян перебувають без світла. Також він заявив, що російська протиповітряна оборона перехопила повітряні цілі, а в ситуації винні уламки.

Нагадаємо, увечері 11 жовтня влада російської Білгородської області заявила про ракетний обстріл обласного центру. 

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що українські сили завдають ударів по Білгородській області. Це відповідь на постійні атаки з боку Росії. 

Також увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання. За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Також повідомлялось, що у ніч на 7 жовтня жовтня російський Білгород атакували ракети.

обстріл блекаут влада Білгород

