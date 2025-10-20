Атака на енергооб'єкти Чернігівщини, обстріл Дніпропетровщини: головне за ніч

Головна Країна Події в Україні
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакували енергооб'єкти Чернігівщини
«Главком» зібрав головні події ночі проти 20 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

На Дніпропетровщині розгорілась сильна пожежа після обстрілу, Окупанти поцілили по енергооб'єктах на Чернігівщині, на Одещині лунали вибухи, вантажний літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги в Гонконзі, армія оборони Ізраїлю повернулась до перемир'я в секторі Газа.

Атака на Дніпропетровщину

У ніч на 20 жовтня російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Під ударом опинився Синельніківський район. 

У регіоні пролунали чисненні вибухи. На кількох локаціях виникли пожежі після обстрілу. Внаслідок ворожої атаки зайнявся супермаркет «АТБ». Місцеві канали оприлюднили відео, на якому видно масштабну пожежу.

Також за інформацією місцевих пабліків, окрім «АТБ» постраждав багатоквартирний будинок. Від уламків зайнялася пожежа. За попередніми даними, в квартирах можуть бути заблокованими люди.

Обстріл Чернігівщини

Цієї ночі російські терористи вдарили по Чернігівщині. Під прицілом окупантів опинилась критична інфраструктура. 

«Ворог не припиняє масштабної атаки на енергосистему нашої області. Маємо іще одне влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі і 2700 абонентів без електропостачання. Енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією аварій, однак пошкодження дуже масштабні. Робимо усе, щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто», – йдеться у повідомленні.

Вибухи на Одещині

У ніч на 20 жовтня на Одещині оголосили тривогу через загрозу балістичного озброєння, а також через ворожі безпілотники. У регіоні прогриміли потужні вибухи. Очільник Одеської ОВА підтвердив атаку та написав: «Ворог продовжує атаку безпілотниками! Всім уважно!».

У мережі повідомляють і про влучання внаслідок обстрілу та сильне зарево на місці «прильоту».

Авіакатастрофа у Гонконзі

У міжнародному аеропорту Гонконгу вантажний Boeing 747 авіакомпанії Emirates, що летів з Дубая, з'їхав зі злітно-посадкової смуги і впав у море. Повідомляється про двох загиблих. 

Літак не зміг вчасно зупинитися під час посадки на північній смузі і, зіштовхнувшись із наземним транспортним засобом, упав у воду. На борту перебувало чотири члени екіпажу, які не постраждали, однак двоє людей, що знаходилися в наземному транспорті, загинули.

Перемир'я у Газі

Армія оборони Ізраїлю оголосила про відновлення режиму припинення вогню в секторі Газа після серії авіаударів по позиціях ХАМАС. Ці удари стали відповіддю на порушення з боку бойовиків, які призвели до загибелі двох ізраїльських солдатів. 

У заяві ЦАХАЛ зазначено, що після серії значних ударів у відповідь на порушення, здійснені ХАМАС, армія Ізраїлю відновила дотримання режиму припинення вогню. Водночас, у ЦАХАЛ підкреслили, що продовжуватимуть дотримуватися умов угоди, але «жорстко реагуватимуть» на будь-які її порушення.

Теги: пожежа окупанти армія обстріл літак будинок інфраструктура ХАМАС озброєння ворог відео супермаркет

