Росіяни вдарили по Кривому Рогу: пошкоджено обʼєкт інфраструктури

Ростислав Вонс
Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників для міста
За попередніми даними, унаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав

Уранці 26 березня війська Російської Федерації завдали удару по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено обʼєкт інфраструктури. За попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав.

За словами Ганжі, наслідки обстрілу уточнюються. Раніше Повітряні сили повідомляли про БпЛА в районі Кривого Рогу та Дніпра.

Раніше російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджений 14-поверховий будинок, є поранені. Через російський удар у дніпровській багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 26 березня, російські терористичні війська здійснили чергову атаку на Ізмаїльський район Одеської області. Основними цілями ворога стали об'єкти портової та енергетичної інфраструктури регіону.

Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження у місті Ізмаїл, а також на території Вилківської громади. Наразі масштаби руйнувань уточнюються, на місцях працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки.

Як повідомлялося, упродовж доби російські війська здійснили 50 обстрілів 42 населених пунктів Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського, Конотопського та Охтирського районів.

До слова, російські війська 23 березня двома авіабомбами знищили греблю на Сіверському Дінці поблизу Райгородка. Наразі запасів води в резервуарах першого та другого підйомів вистачить приблизно на два тижні.

Читайте також:

Читайте також

Окупанти атакували область артилерією та безпілотниками
Ворог цього дня майже 30 разів атакував Дніпропетровщину: наслідки
20 березня, 19:59
На Синельниківщині росіяни поцілили по Покровській та Межівській громадах
Росіяни понад 50 разів вдарили по Дніпропетровщині: поранено людей
12 березня, 19:34
Загальна сума збитків держпідприємству перевищила 19 млн грн, які учасники злочинної схеми конвертували в готівку
Розкрадання коштів: на Дніпропетровщині викрито керівництво оборонного заводу
12 березня, 15:10
Окупанти пошкодили підприємства та багатоповерхівки
Росіяни масовано обстріляли два райони Дніпропетровщини: є поранені
12 березня, 07:49
У Кривому Розі внаслідок удару БпЛА виникла пожежа
Росіяни вдарили по Кривому Рогу: атаковано транспортну інфраструктуру
8 березня, 08:28
Наслідки удару по багатоповерхівці у Кривому Розі
Кривий Ріг: російські дрони влучили у багатоповерхівку та підприємство
6 березня, 03:59
У Нікопольському районі пошкоджений п'ятиповерховий будинок
РФ атакували три райони Дніпропетровщини: загинув чоловік (фото)
2 березня, 08:38
РФ атакувала підприємство у Кривому Розі
РФ атакувала підприємство у Кривому Розі
2 березня, 06:13
«АрселорМіттал Кривий Ріг» згорнув ливарно-механічний завод через енергокризу
Найбільший виробник сталі закрив завод у Кривому Розі
28 лютого, 11:55

Значні руйнування інфраструктури. Окупанти обстріляли Сумщину пів сотні разів
Значні руйнування інфраструктури. Окупанти обстріляли Сумщину пів сотні разів
Втрати ворога станом на 26 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 26 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 26 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 26 березня 2026
Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня

В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Вчора, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
24 березня, 17:19

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
