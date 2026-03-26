Росіяни вдарили по Кривому Рогу: пошкоджено обʼєкт інфраструктури

Уранці 26 березня війська Російської Федерації завдали удару по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено обʼєкт інфраструктури. За попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав.

За словами Ганжі, наслідки обстрілу уточнюються. Раніше Повітряні сили повідомляли про БпЛА в районі Кривого Рогу та Дніпра.

Раніше російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджений 14-поверховий будинок, є поранені. Через російський удар у дніпровській багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 26 березня, російські терористичні війська здійснили чергову атаку на Ізмаїльський район Одеської області. Основними цілями ворога стали об'єкти портової та енергетичної інфраструктури регіону.

Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження у місті Ізмаїл, а також на території Вилківської громади. Наразі масштаби руйнувань уточнюються, на місцях працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки.

Як повідомлялося, упродовж доби російські війська здійснили 50 обстрілів 42 населених пунктів Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського, Конотопського та Охтирського районів.

До слова, російські війська 23 березня двома авіабомбами знищили греблю на Сіверському Дінці поблизу Райгородка. Наразі запасів води в резервуарах першого та другого підйомів вистачить приблизно на два тижні.