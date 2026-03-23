Окупанти атакували Кривий Ріг: є поранені

Унаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє людей

Вранці 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Унаслідок удару є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Через ворожу атаку поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Крім того, спалахнула пожежа, яку вже приборкали рятувальники.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН проведе засідання щодо російських ракетних ударів по Україні. Україна ініціювала скликання засідання через посилення ракетних атак Росії по цивільній інфраструктурі.

Як заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, від початку 2026 року РФ значно активізувала удари по українських містах, зокрема по лікарнях, школах та енергетичних об’єктах. За словами дипломата, лише за один день 14 березня російські війська випустили 68 ракет і 430 дронів по різних регіонах України.

Як повідомлялося, протягом вечора 22 березня російські окупанти вдарили по Кіровоградщині ударними дронами. Внаслідок атаки російських дронів травмована жителька міста Знам’янка.

Також увечері 22 березня Одеська область опинилася під масованою атакою дронів. За повідомленнями, у напрямку регіону рухалося понад 20 безпілотників. Унаслідок атаки в області працювала протиповітряна оборона. Станом на пізній вечір вибухи тривали.

До слова, 6 березня російська терористична армія атакувала Кривий Ріг. Тоді постраждали близько 30 житлових будинків, чотири заклади освіти, об'єкт інфраструктури та бізнесу, приватне підприємство.