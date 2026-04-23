Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: знищено оселі з шостого по дев'ятий поверхи

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Унаслідок російської атаки постраждали щонайменше 13 будинків
фото: Борис Філатов

Через ворожий удар житловий будинок опинився без води, газу та світла

В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

«Щойно дозволять рятувальники, почнемо проводити техекспертизу. Ситуація, на жаль, схожа на ту, що сталася восени на проспекті Героїв. Але треба дочекатися звіту експертів», – написав він.

Знищена автівка через удар РФ
фото: Борис Філатов

За словами Філатова, загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Потрощено понад пів тисячі вікон.

Мер Дніпра також повідомив, що унаслідок обстрілу пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. Унаслідок нічної атаки росіян збільшилася кількість жертв. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих та десятьох поранених.

До слова, упродовж доби окупанти завдали 820 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Одна людина поранена внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.

