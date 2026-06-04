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Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року
В Україні триває 1562-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua
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Наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора на Покровському напрямку

За минулу добу зафіксовано 279 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Противник завдав трьох ракетних ударів (випустивши три ракети) та 74 авіаційних ударів, зокрема скинувши 232 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10221 дрон-камікадзе та здійснили 3435 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 57 - з реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила чотири пункти управління, вісім районів зосередження особового складу противника, артилерійську систему, пункт управління безпілотними літальними апаратами та один інший важливий ворожий об’єкт.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося два бойових зіткнення. Ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п'яти керованих авіабомб, а також здійснив 66 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два обстріли із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року фото 2

Противник одинадцять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вільчі, Ізбицького та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року фото 3

Наші захисники зупинили чотири ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Подолів та Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року фото 4

Українські воїни відбили 21 спробу загарбників просунутися неподалік Дерилового, Дробишевого, Ставків, Лимана, Озерного, Новоселівки та Ямполя.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев'ятнадцять спроб окупантів просунутися в районах Рай-Олександрівки, Калеників, Різниківки, Кривої Луки та Закітного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року фото 6

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Привілля.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року фото 7

Ворог здійснив дванадцять атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру та Іллінівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора в районах Вільного, Кучерового Яру, Котлиного, Сергіївки, Василівки, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки, Новопавлівки та Удачного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року фото 9

Противник чотирнадцять разів намагався просуватись в районах Вороного, Воскресенки, Січневого, Грушівського, Вербового та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року фото 10

Відбулося 37 атак окупантів у районах Прилук, Добропілля, Цвіткового, Солодкого, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки, Затишшя та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року фото 11

Ворог п'ять разів намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків, Степового, Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року фото 12

Наступальних дій з боку окупантів не зафіксовано.

Нагадаємо, триває 1562-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти війна Генштаб фронт

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Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року
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