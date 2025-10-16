Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували підприємство в Чернігові

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Інформація про потерпілих відсутня

Зранку 16 жовтня російська терористична армія атакувала одне з підприємств Чернігова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

«Ворог атакував одне з підприємств міста. Інформація про потерпілих відсутня», – йдеться у повідомленні.

До слова, зранку 16 жовтня у Харківській, Кіровоградській та Полтавській областях під час тривоги пролунали вибухи.

Нагадаємо, ввечері 15 жовтня російські війська масовано атакували Ніжин ударними безпілотниками. Дрони влучили у термінал «Нової пошти», двічі – у багатоповерхівку та іншу цивільну інфраструктуру. Є поранені.

