Окупанти атакували підприємство в Чернігові

Інформація про потерпілих відсутня

Зранку 16 жовтня російська терористична армія атакувала одне з підприємств Чернігова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

«Ворог атакував одне з підприємств міста. Інформація про потерпілих відсутня», – йдеться у повідомленні.

До слова, зранку 16 жовтня у Харківській, Кіровоградській та Полтавській областях під час тривоги пролунали вибухи.

Нагадаємо, ввечері 15 жовтня російські війська масовано атакували Ніжин ударними безпілотниками. Дрони влучили у термінал «Нової пошти», двічі – у багатоповерхівку та іншу цивільну інфраструктуру. Є поранені.