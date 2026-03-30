Окупанти атакували Полтавщину: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий

Пізно ввечері, 30 березня, російські окупанти атакували ударними дронами Полтавську область. Наслідки повідомляє місцева влада, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, у Полтавському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА. Внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоквартирний будинок.

Повідомляється, що одна людина отримала травми. Інформація про наслідки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 27 березня російські окупанти здійснили масовану атаку дронами на енергетичну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок влучання пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства, що призвело до зупинки видобутку газу та масштабних перебоїв у постачанні.