Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Полтавщину: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували Полтавщину
фото з відкритих джерел

Інформація про наслідки уточнюється

Пізно ввечері, 30 березня, російські окупанти атакували ударними дронами Полтавську область. Наслідки повідомляє місцева влада, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, у Полтавському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА. Внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоквартирний будинок.

Повідомляється, що одна людина отримала травми. Інформація про наслідки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 27 березня російські окупанти здійснили масовану атаку дронами на енергетичну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок влучання пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства, що призвело до зупинки видобутку газу та масштабних перебоїв у постачанні.

Теги: обстріл Полтавщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Росіяни захопили два населені пункти на Донеччині – DeepState
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу
«РФ грає за нашими правилами». Сирський розповів про успіхи на фронті
Міноборони протестувало нове покоління українських дронів-бомберів (фото)
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua