Окупанти атакували об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині та Сумщині

Унаслідок чергової ворожої атаки ніхто не постраждав

Уночі 20 березня російська армія вчергове вдарила по об’єктах «Нафтогазу». Удари дронами ворог завдав одразу по кількох активах у Полтавській та Сумській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Унаслідок атаки зафіксовано руйнування. На одному з об’єктів виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати.

«Пожежу на одному з об’єктів вдалося оперативно ліквідувати. Роботу обладнання зупинено, триває оцінка збитків», – каже голова правління компанії Сергій Корецький.

За словами посадовця, на момент атаки персонал перебував в укриттях, обійшлося без постраждалих. Це вже понад 30-та цілеспрямована атака на критичну інфраструктуру групи «Нафтогаз» від початку року.

Нагадаємо, російська терористична армія два дні поспіль атакувала нафтотранспортну інфраструктуру «Нафтогазу» на півдні України.

Раніше повідомлялося, що російська терористична армія атакувала 20 лютого нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині. 9 лютого окупанти атакували об'єкти «Нафтогазу» у Полтавській та Сумській областях. Унаслідок ударів було пошкодження та руйнування обладнання.

Також у ніч на 8 лютого РФ атакувала дронами об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині. Повідомлялося, що активи та обладнання зазнали руйнувань.

До слова, російські війська у 2025 році здійснили 229 атак на обʼєкти «Нафтогазу». Це більше, ніж за попередні три роки разом.