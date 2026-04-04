Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2026 року

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження живої сили та техніки противника

За минулу добу зафіксовано 157 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 37 ракет та 80 авіаційних ударів, скинувши 260 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10491 дрон-камікадзе та здійснив 3850 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 119 із них - із реактивних систем залпового вогню.



Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Великомихайлівка, Писанці, Покровське, Богодарівка; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Долинка, Рівне, Копані, Новомиколаївка, Вільчанка, Гуляйпільське, Обще, Зарічне.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили та техніки противника, один логістичний хаб та один пункт управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 21 – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Стариці, Красного Першого та в бік Цегельного, Вільчі.

На Куп’янському напрямку

Ворог вісім разів атакував у районі Борівської Андріївки та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Противник атакував двічі, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Діброви та Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та неподалік Званівки.

На Костянтинівському напрямку

Противник здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр і в бік Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Костянтинівки та Степанівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Муравка, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Новопавлівка, Мирноград, Покровськ, Молодецьке та Новий Донбас.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував вісім разів в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Злагода, Новогригорівка, Красногірське, Степове та Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Оленокостянтинівка, Варварівка, Зелене та в бік Добропілля, Прилук, Гіркого, Чарівного, Залізничного, Цвіткового.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед поблизу населених пунктів Степове та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку

Агресор здійснив п’ять штурмових дій в бік Антонівського мосту та Голої Пристані.

Нагадаємо, триває 1501-й день повномасштабної війни в Україні.