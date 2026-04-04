Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2026 року

glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Нині триває 1501-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження живої сили та техніки противника

За минулу добу зафіксовано 157 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 37 ракет та 80 авіаційних ударів, скинувши 260 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10491 дрон-камікадзе та здійснив 3850 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 119 із них - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Великомихайлівка, Писанці, Покровське, Богодарівка; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Долинка, Рівне, Копані, Новомиколаївка, Вільчанка, Гуляйпільське, Обще, Зарічне.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили та техніки противника, один логістичний хаб та один пункт управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2026 року фото 1

Минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 21 – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2026 року фото 2

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Стариці, Красного Першого та в бік Цегельного, Вільчі.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2026 року фото 3

Ворог вісім разів атакував у районі Борівської Андріївки та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2026 року фото 4

Противник атакував двічі, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Діброви та Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та неподалік Званівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2026 року фото 6

Противник здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр і в бік Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Костянтинівки та Степанівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2026 року фото 7

Наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Муравка, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Новопавлівка, Мирноград, Покровськ, Молодецьке та Новий Донбас.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2026 року фото 8

Противник атакував вісім разів в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Злагода, Новогригорівка, Красногірське, Степове та Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2026 року фото 9

Відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Оленокостянтинівка, Варварівка, Зелене та в бік Добропілля, Прилук, Гіркого, Чарівного, Залізничного, Цвіткового.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2026 року фото 10

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед поблизу населених пунктів Степове та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2026 року фото 11

Агресор здійснив п’ять штурмових дій в бік Антонівського мосту та Голої Пристані.

Нагадаємо, триває 1501-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

NYT: Іран оперативно відновлює ракетні бункери після авіаударів
NYT: Іран оперативно відновлює ракетні бункери після авіаударів
3 квiтня, 23:56
Країни G7 закликали сторони конфлікту повернутися до переговорів
Країни G7 готові забезпечити безпеку Ормузької протоки, але є умова
27 березня, 23:21
Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів
Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів
26 березня, 22:46
Унаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет
День Служби безпеки України: найбільш знакові спецоперації
25 березня, 09:52
Ізраїль і США синхронізували позиції щодо угоди з Іраном
Нетаньягу і Трамп обговорили угоду з Іраном
23 березня, 21:42
Ситуація на фронті 22 березня
Лінія фронту станом на 22 березня 2026. Зведення Генштабу
22 березня, 22:15
Іващенка та Зеленський провели зустріч
Розвідка здобула важливі документи про втрати РФ на фронті – президент
10 березня, 16:24
Трамп хотів би брати участь у виборі лідера Ірану, щоб не повертатися туди кожні 10 років
Трамп хотів би брати участь у виборі лідера Ірану, щоб не повертатися туди кожні 10 років
8 березня, 02:59
Елла Лібанова вважає, що оборонний комплекс стане головним драйвером повоєнної економіки
Елла Лібанова: «Після війни буде шалений попит на український оборонний комплекс»
6 березня, 15:02

Події в Україні

Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати
У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua