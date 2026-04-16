Атака на Дніпро: двоє малюків поранені, пошкоджені будинки

Іванна Гончар
Наслідки обстрілу Дніпра увечері 15 квітня
фото: Нацполіція

Унаслідок атаки пошкоджено пансіонат для людей старшого віку

Ввечері, 15 квітня, російські окупанти атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкоджено цивільну інфраструктуру. Троє людей отримали поранення, серед них – двоє малолітніх дітей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Зокрема, сталося займання на території навчального закладу, а також в офісній будівлі та гаражі. Пожежі ліквідували підрозділи ДСНС.

За уточненими даними, травмовано трьох людей – двох маленьких дітей і 38-річну жінку.

«Двоє дітей постраждали через атаку росіян на Дніпро. Це трирічний і 1,5-річний хлопчики. У них множинні садна», – повідомив Ганжа. Жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Діти отримали медичну допомогу та лікуватимуться амбулаторно.

Унаслідок атаки пошкоджено пансіонат для людей старшого віку, восьмиповерхову будівлю, офісні приміщення та гаражі. Також понівечено автомобілі.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті вибито щонайменше 300 вікон.

«Потвори понівечили майстерню в школі та гуртожиток коледжу. Пошкоджено також будівлі у середмісті», – зазначив він.

У Національній поліції України повідомили, що правоохоронці документують наслідки ворожого обстрілу.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші служби. Поліція проводить огляд місць влучань, фіксує наслідки воєнного злочину та збирає речові докази.

Читайте також:

Читайте також

Правоохоронці встановлюють обставини та причини трагічного випадку
У Березані рятувальники дістали з водойми тіло жінки (фото)
13 квiтня, 13:15
Тривалість заборони може відрізнятися залежно від регіону
Із 10 квітня на Дніпрі, Десні та ключових водосховищах стартує нерестова заборона
8 квiтня, 07:00
У дитини, за даними поліції, переломи тазу, руки, плеча й ключиці, забої та гематоми
Дивовижна історія порятунку. На Рівненщині дитина впала до глибокого карʼєру і вижила
4 квiтня, 15:34
Росія здійснила черговий акт тероризму проти місця національної пам’яті
Російський дрон пошкодив Національне військове меморіальне кладовище
3 квiтня, 17:11
Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами: головне за ніч 3 квітня
Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами: головне за ніч 3 квітня
3 квiтня, 05:27
Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 28 березня
Росіяни масовано атакували Одесу дронами: зафіксовано влучання
28 березня, 02:18
Окупанти вдарили по вагону потяга у той момент, коли він стояв на станції Слатине
На Харківщині російський дрон влучив в електричку: є жертви
24 березня, 08:43
У Полтавському районі пошкоджено житлові будинки, готель і виробничі об’єкти
Атака на Полтавщину: з'явилися фото наслідків
24 березня, 07:54
Уламки безпілотника димляться під Монументом Незалежності на Майдані
Уламки ворожого дрона впали біля підніжжя Монумента Незалежності в Києві (відео)
16 березня, 10:07

Російський терор 15 квітня: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Російський терор 15 квітня: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Лінія фронту станом на 15 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 квітня 2026. Зведення Генштабу
«Рамштайн», удар по Одесі, візит Зеленського до Італії. Головне за 15 квітня 2026
«Рамштайн», удар по Одесі, візит Зеленського до Італії. Головне за 15 квітня 2026
Ворог вдарив по енергооб'єкту на Чернігівщині
Ворог вдарив по енергооб'єкту на Чернігівщині
На Рівненщині водолази виявили тіло хлопчика, який зник на початку квітня
На Рівненщині водолази виявили тіло хлопчика, який зник на початку квітня

Новини

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
14 квiтня, 15:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
