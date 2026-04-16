Атака на Дніпро: двоє малюків поранені, пошкоджені будинки

Унаслідок атаки пошкоджено пансіонат для людей старшого віку

Ввечері, 15 квітня, російські окупанти атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкоджено цивільну інфраструктуру. Троє людей отримали поранення, серед них – двоє малолітніх дітей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Зокрема, сталося займання на території навчального закладу, а також в офісній будівлі та гаражі. Пожежі ліквідували підрозділи ДСНС.

За уточненими даними, травмовано трьох людей – двох маленьких дітей і 38-річну жінку.

«Двоє дітей постраждали через атаку росіян на Дніпро. Це трирічний і 1,5-річний хлопчики. У них множинні садна», – повідомив Ганжа. Жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Діти отримали медичну допомогу та лікуватимуться амбулаторно.

Унаслідок атаки пошкоджено пансіонат для людей старшого віку, восьмиповерхову будівлю, офісні приміщення та гаражі. Також понівечено автомобілі.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті вибито щонайменше 300 вікон.

«Потвори понівечили майстерню в школі та гуртожиток коледжу. Пошкоджено також будівлі у середмісті», – зазначив він.

У Національній поліції України повідомили, що правоохоронці документують наслідки ворожого обстрілу.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші служби. Поліція проводить огляд місць влучань, фіксує наслідки воєнного злочину та збирає речові докази.